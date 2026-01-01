ما أبرز صفقات أندية الدوري السعودي الصيفية وماذا قدمت لدوري روشن؟

قدّم اللاعبون المحترفون الوافدون إلى الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن) في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، أداء متباينا مع فرقهم خلال الأشهر الأولى لهم بقمصان تلك الأندية.

ما أبرز صفقات أندية الدوري السعودي الصيفية؟

واصلت الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي حملتها المستمرة منذ يناير/كانون الأول 2023، في استقطاب ما أمكن من نجوم كرة القدم في العالم بنجاح، بعد وصول عدد من الأسماء الكبيرة، كان معظمهم عند طموحات جماهيرهم، خاصة البرتغالي جواو فيليكس لاعب النصر، الفرنسي ثيو هيرنانديز مدافع الهلال.

وعلى مدار الأشهر الماضية حاول اللاعبون الأجانب تقديم أفضل ما لديهم مع فرقهم، وقد نجح فيليكس مثلا في خطف قلوب جماهير النصر سريعا بأرقامه المميزة.

وفي السطور التالية نُلقي نظرة على أبرز اللاعبين الأجانب الذين وصلوا إلى الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية (2025) وما قدموه لفرقهم بالأرقام:

الاتحاد

البرتغالي روجر فرنانديز (19 عاما): تعاقد معه الاتحاد قادما من سبورتنغ براغا البرتغالي مقابل 32 مليون يورو، خاض مع الفريق 17 مباراة بجميع البطولات، وبالعموم سجّل هدفين وصنع مثلهما في 1008 دقائق.

النصر

البرتغالي جواو فيليكس (26 عاما): تعاقد معه العالمي مقابل 30 مليون يورو دفعها لتشلسي الإنجليزي، ويمكن القول إنه أفضل اللاعبين الأجانب الذي وصلوا إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي، والأرقام تدعم ذلك، إذ يتقاسم صدارة هدافي الدوري السعودي مع مواطنه كريستيانو رونالدو وفي رصيد كل منهما 13 هدفا، وبالعموم سجل الأول 17 هدفا وقدّم 6 تمريرات حاسمة في 19 مباراة بجميع البطولات بواقع 1410 دقائق.

الهلال

الفرنسي ثيو هرنانديز (28 عاما): دفع الهلال 25 مليون يورو لميلان الإيطالي من أجل الاستغناء عن الظهير الفرنسي، الذي سجّل 5 أهدف، وصنع 2 في 18 مباراة بجميع البطولات في 1443 دقيقة.

الأهلي

الفرنسي إنزو ميو (23 عاما) : وصل إلى بطل آسيا قادما من شتوتغارت الألماني مقابل 30 مليون يورو، وساهم في 9 أهداف (سجل 5 وصنع 4) في 17 مباراة بجميع البطولات موزعة على 1351 دقيقة.

القادسية

الإيطالي ماتيو ريتيغي (26 عاما): هو هدّاف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بتسجيله 25 هدفا مع أتلانتا، وتعاقد معه القادسية مقابل 68 مليون يورو، وفي 12 مباراة بجميع البطولات مع فريقه الجديد سجل 8 أهداف وصنع هدفا في 1070 دقيقة.

الشباب

الفرنسي ياسين عدلي (25 عاما): تعاقد مع الشباب قادما من ميلان مقابل 9 ملايين يورو، وشارك في 9 مباريات ما بين الدوري وكأس الملك بواقع 597 دقيقة، لم يقدّم فيها أي مساهمة تهديفية.

النصر يتصدر الدوري السعودي

وأنهى النصر عام 2025 متصدرا جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 31 نقطة حصدها من 10 انتصارات وتعادل واحد، دون أن يتجرع مرارة الخسارة.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بعد فوزه في 9 مباريات، وتعادله في اثنتين، وهو لم يخسر كذلك في أي مواجهة.

ويتواجد التعاون في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، جمعها من 9 انتصارات وتعادل، مع تلقيه خسارة واحدة.

ويوجد الأهلي في المركز الرابع برصد 22 نقطة، من 6 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن القادسية صاحب المركز الخامس برصيد 21، بينما يأتي الاتحاد -حامل اللقب- في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

