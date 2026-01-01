برشلونة يراقب موهبة جزائرية في كأس أفريقيا

كشف تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، عن اهتمام فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم بالتعاقد مع الجزائري الدولي إبراهيم مازة، لاعب خط وسط باير ليفركوزن الألماني، المتألق حاليا في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلا عن تقارير جزائرية، أن كشافي برشلونة يراقبون عن كثب أداء مازة في مباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في المغرب.

وحقق منتخب الجزائر انتصارا ثمينا ومستحقا (3-1) على منتخب غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الخامسة في البطولة القارية، المقامة حاليا في المغرب.

وحسم منتخب الجزائر فوزه في الشوط الأول، إذ سجل خلاله أهدافه الثلاثة بواسطة زين الدين بلعيد وفارس شايبي وإبراهيم مازة، وتكفل إيميليو نسوي بتسجيل الهدف الوحيد لغينيا الاستوائية في الشوط الثاني.

وسجل إبراهيم مازة الهدف الثالث للجزائر في الدقيقة 31 بضربة رأس رائعة مستغلا تمريرة متقنة من أنيس حاج موسى.

وخاض المنتخب الجزائر المباراة بأعصاب هادئة، بعدما ضمن تصدر ترتيب المجموعة، التي اختتم مشواره فيها بـ"العلامة الكاملة"، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، إثر فوزه في مبارياته الثلاث بالمجموعة أمام السودان وغينيا الاستوائية، وبوركينا فاسو.

وُلِد مازة بالعاصمة الألمانية برلين في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، ويلعب بشكل أساسي كلاعب خط وسط مهاجم، لكنه يستطيع أيضا اللعب كمهاجم ثانٍ أو على الأطراف، مما يمنح المدربين مرونة تكتيكية.

ومنذ انضمامه إلى صفوف ليفركوزن الصيف الماضي، قادما من هيرتا برلين الألماني، قدم مازة موسما مميزا، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 أخرى في 21 مباراة مع فريقه.

ودفع باير ليفركوزن 12 مليون يورو لضم مازة، وضمن مستقبله بعقد يمتد حتى عام 2030، وهو ما يرفع قيمته السوقية بشكل ملحوظ، ويجعل أي صفقة محتملة معقدة ماليا بالنسبة لبرشلونة.

إعلان

ولم يصدر تأكيد رسمي عن النادي الكتالوني، ولكن من المتوقع أن يتردد اسم مازة بقوة في مفاوضات الانتقالات خلال الأسابيع المقبلة، خاصة إذا واصل تألقه مع المنتخب الجزائري في البطولة القارية.