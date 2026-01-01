لا يملك ريال مدريد الكثير ليفاخر به في 2025 سوى بعض الأداءات الفردية التي أضاءت عاما متواضعا في مجمله، لذلك يتطلع العملاق الإسباني بحماس إلى طي صفحة هذا العام المخيب للآمال وبدء صفحة جديدة في 2026.

فشل "لوس بلانكوس" في حصد أي لقب خلال الـ12 شهرا الماضية، واختتم النصف الأول من موسم تشابي ألونسو الأول بستة انتصارات فقط في آخر 11 مباراة.

هيمنت النتائج الباهتة وأزمات الإصابات المتكررة في خط الدفاع على الأداء الكئيب لريال مدريد. ومع ذلك، كان هناك نجوم يرتقون إلى مستوى التوقعات، ويبذلون قصارى جهدهم لإعادة النادي إلى سابق عهده من الهيمنة.

تاليا أفضل 5 لاعبين في ريال مدريد لعام 2025:

5- أوريليان تشواميني

تعرض أوريليان تشواميني لصيحات استهجان من جماهير ملعب سانتياغو برنابيو في يناير، وبدلا من الرد بالمثل، ركز اللاعب الفرنسي الدولي على أدائه المميز واستعاد مستواه المعهود، محولا صافرات الاستهجان إلى هتافات تشجيع.

من اللعب كقلب دفاع احتياطي إلى حماية خط دفاع ريال مدريد، أظهر تشواميني براعته في الكرات الهوائية، وتمركزه المتقن، وتدخلاته الحاسمة. إلى جانب قدرته على إحباط الهجمات المرتدة قبل انطلاقها ما يجعله متفوقا على بقية زملائه.

قد لا يحظى تشواميني بنفس شهرة فيتينيا أو مويسيس كايسيدو، لكنه يؤدي دوره في ريال مدريد على أكمل وجه.

4. فيديريكو فالفيردي

ربما لا يوجد لاعب أكثر تنوعا في إسبانيا من فيديريكو فالفيردي بما أن الأوروغواياني أمضى العام الماضي يلعب في مراكز مختلفة وهي: خط الوسط والظهير والجناح الأيمن محققا النجاح في جميعها.

صحيح أن فالفيردي يُفضل اللعب في وسط الملعب وهو أمر أوضحه جليا في وقت سابق من هذا الموسم، لكنْ عندما يحتاج الفريق إلى شيء مختلف من قائده فإنه يُقدمه دون تردد.

إن التزام اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى جانب لياقته البدنية العالية وذكائه التكتيكي، يجعله أحد أهم ركائز ريال مدريد.

3. تيبو كورتوا

غالبا ما يُقاس أداء حراس المرمى بعدد المباريات التي حافظوا فيها على نظافة شباكهم مما يضع كورتوا في موقف صعب أمام حراس آخرين أمثال أليسون وجيانلويجي دوناروما في عام 2025.

ووضعت أزمة الإصابات التي عانى منها ريال مدريد في خط دفاعه، الحارس البلجيكي تحت ضغط شديد حتى أمام أضعف خطوط الهجوم في الدوري الإسباني.

مع ذلك، تألق كورتوا وبذل قصارى جهده لإبقاء فريقه في المنافسة وكان أفضل مثال على براعة الحارس البالغ من العمر 33 عاما في خسارة الملكي 1-0 أمام ليفربول، عندما أنقذ 8 كرات في أداء مذهل على ملعب أنفيلد.

إلى جانب جهوده في حراسة المرمى، أضفى كورتوا أيضا روح القيادة والمسؤولية التي افتقدها الفريق خلال الفترات الصعبة في 2025.

2. جود بيلينغهام

ربما لم يصل جود بيلينغهام إلى ذروة تألقه هذا الموسم بقميص ريال مدريد، لكنه قدم أداء جيدا في عام 2025. وليس من قبيل الصدفة أن يتم اختيار الدولي الإنجليزي ضمن أفضل 11 لاعبا في كأس العالم للأندية هذا العام.

على الرغم من اضطراره للعب كظهير جزئي في النصف الأول من العام، إلا أن بيلينغهام تميز عن زملائه في الفريق بفضل رغبته الجامحة في الفوز وقدم لاعب الوسط 16 مساهمة تهديفية قبل انطلاق موسم 2025-2026.

وأضاف بيلينغهام 9 أهداف أخرى إلى رصيده بعد عودته من الإصابة، اثنان منها في مباراة رائعة ضد برشلونة.

1. كيليان مبابي

تفوّق أداء كيليان مبابي في عام 2025 على جميع لاعبي ريال مدريد الآخرين بفارق كبير، وهزّ الفرنسي شباك المنافسين 59 مرة، مُعادلا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في عام ميلادي واحد.

حتى في أسوأ أيام ريال مدريد، قدم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما موسما استثنائيا في بدايته، وتُوّج فيه بجائزة بيتشيتشي والحذاء الذهبي الأوروبي، وهو الآن يطمح للفوز بالجائزتين مجددا.