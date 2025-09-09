شاهد.. تدخل العراقي مهند علي العنيف ضد "ميسي" تايلند

أثار التدخل العنيف للعراقي مهند علي "ميمي" ضد أحد لاعبي تايلند خلال المباراة النهائية لبطولة كأس ملك تايلند الدولية الودية، غضبا جماهيريا واسعا.

وفقد علي (25 عاما) أعصابه بطريقة صادمة، وارتكب خطأ قاسيا على شاناتيب سونغكراسين نجم منتخب تايلند، مما أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وبحسب اللقطات التلفزيونية التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد انقض علي، على شاناتيب بتدخل قوي أصاب ركبته، مما تسبّب في خروج اللاعب الملّقب "بميسي جي" من أرض الملعب على النقالة بقرار من الجهاز الطبي لمنتخب تايلند.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 يا سااااااااااااااااااااااااتر! 😱 تدخل لاعب العراق مهند علي ضد لاعب تايلاند! 😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/ejk9C8J0w6 — نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) September 7, 2025

وأكد موقع "سيام سبورت" التايلندي أن الجماهير المحلية أفرغت غضبها على المهاجم العراقي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انهالت على حسابه الرسمي في إنستغرام ومنصات أخرى بسيل من الانتقادات والعبارات الغاضبة.

ودفعت هذه الانتقادات اللاعب إلى إغلاق خاصية التعليقات في عدد من منشوراته.

ورغم أنه لم يصدر أي تقرير طبي رسمي يوضح حجم إصابة شاناتيب، فإن جماهير تايلند سارعت إلى إرسال رسائل دعم وتمنيات بالشفاء العاجل لنجم منتخبها.

يُذكر أن المباراة التي أقيمت أمس الأحد ضمن النسخة 51 من كأس ملك تايلند وجرت في محافظة كانشانابوري، انتهت بفوز العراق بهدف دون رد ليُتوج "أسود الرافدين" باللقب للمرة الثانية في تاريخهم.

يُذكر أن مهند علي يلعب في صفوف فريق دبا المنافس في الدوري الإماراتي للمحترفين، منذ انتقاله إليه في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من الشرطة العراقي في صفقة انتقال حر.