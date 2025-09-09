الأسترالي بوستيكوغلو مدربا لنوتنغهام فورست الإنجليزي

وصل الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، المدرب السابق لفريق توتنهام هوتسبير، اليوم الثلاثاء إلى مقر تدريب نوتنغهام فورست الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بوستيكوغلو وافق على تدريب فورست خلفا للمدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

وتقرر إقالة نونو في وقت متأخر من أمس الاثنين، بعد انهيار علاقته بمالك النادي إيفانغيلوس ماريناكيس.

وشوهد بوستيكوغلو -الذي أصبح دون عمل منذ رحيله عن توتنهام في يونيو/حزيران الماضي- وهو يدخل مرافق تدريب النادي صباح اليوم، في لقطات بثتها قناة "سكاي سبورتس" الإخبارية، استعدادا للعودة إلى العمل مديرا فنيا جديدا لفورست.

وأصدر فورست إعلانا رسميا بتعيين بوستيكوغلو حتى صيف 2027.

وأقيل المدرب الأسترالي من نادي شمال العاصمة البريطانية لندن بعد 16 يوما فقط من قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

ويبدو الآن أن بوستيكوغلو مستعد لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز والكرة الأوروبية على ملعب "سيتي غراوند".

وربما يعود بوستيكوغلو سريعا إلى شمال لندن عندما يحل فورست ضيفا على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل.

وأمضى بوستيكوغلو (60 عاما) موسمين مع توتنهام وأنهى صيامه عن الألقاب الموسم الماضي، لكن نتائج الفريق اللندني لم تكن على ما يرام محليا، حيث أنهى النادي الأبيض مسيرته في الدوري الإنجليزي في المركز الـ17 (الرابع من القاع).