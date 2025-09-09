شاهد.. لامين جمال يفقد جواز سفره بعد مباراة تركيا وإسبانيا

عاش لامين جمال نجم برشلونة موقفا عصيبا بعد مباراة تركيا وإسبانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي شهدت فوزا كاسحا لـ"لاروخا" بسداسية دون رد في مدينة قونية.

وفقد جمال بعد المباراة جواز سفره، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر والقلق للاعب الإسباني المتألق.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه لامين وهو يبحث عن جواز سفره داخل حقيبته وفي حافلة المنتخب ولم يجده، بعدها عاد إلى غرفة الملابس وبحث عنه هناك أيضا ولم يجده، فغادر الملعب دون العثور عليه.

😓 بعد المباراة ضد تركيا، بحث لامين يامال طويلًا عن جواز سفره، حتى أنه عاد إلى غرفة تبديل الملابس للبحث عنه هناك أيضًا، لكنه غادر الملعب دون أن يتمكن من العثور عليه

pic.twitter.com/Z9mnjgaDm7 — FCB World (@forcabarca_ar) September 8, 2025

وعلى الفور تواصل مسؤولو الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع السلطات التركية لحل الأمر، وأطلق الجانبان تعاونا مشتركا مع مديرية أمن قونية لحل المشكلة.

واحتفل جمال خلال مباراة تركيا بمرور عامين على ظهوره الرسمي الأول مع منتخب إسبانيا، مقدما أداء مميزا، رغم أنه لم يسجل أي هدف، حيث قدم تمريرتين حاسمتين.

وخاض نجم برشلونة مباراته الأولى مع منتخب إسبانيا ضد جورجيا في الثامن من سبتمبر/أيلول 2023، وهو بعمر 16 عاما و57 يوما فقط، ليصبح أصغر لاعب يمثل المنتخب الإسباني في التاريخ، وشهدت المباراة تسجيله هدفا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تحول جمال خلال هذين العامين إلى نجم كبير وأصبح مرشحا قويا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

ومنذ ذلك الحين، انطلق لامين جمال من لاعب واعد إلى نجم عالمي، حاصدا ألقابا جماعية تشمل لقبين في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني مع برشلونة، وبطولة أمم أوروبا مع إسبانيا، كما فاز بجائزة الفتى الذهبي لأفضل موهبة تحت 21 عاما في العالم.

إعلان

وعلى الصعيد الشخصي تبلغ حصيلة لامين جمال التهديفية مع منتخب إسبانيا 6 أهداف و12 تمريرة حاسمة في 23 مباراة.