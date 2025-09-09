شاهد.. فرحة استثنائية لعائلة لاعب يشارك للمرة الأولى مع منتخب إسبانيا

احتفلت عائلة خورخي دي فروتوس لاعب وسط رايو فاليكانو بطريقة عاطفية، بعد الظهور الدولي الأول لابنها مع منتخب إسبانيا خلال الفوز الكاسح على تركيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وشارك دي فروتوس (28 عاما) في المباراة منذ الدقيقة 68 إذ حل بديلا لزميله بيدري، وهو ما كان مدعاة للاحتفال بالنسبة لوالديه وأقاربه الذين شاهدوا المباراة عبر شاشة التلفاز في مقهى تديره العائلة.

وبمجرّد نزوله إلى أرض الملعب غمرت الفرحة والدي اللاعب اللذين يملكان المقهى، حيث كانا على رأس عملهما وفي الوقت نفسه يريان نجلهما يحقق هذا الحلم الكبير.

ووثّق مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الفرحة العاطفية، بينما صفق أقارب اللاعب وأصدقاؤه بحرارة، معبّرين عن محبتهم وفخرهم به على حد تعبير موقع "تريبونا" الإسباني.

🎉🎉 El momento del debut de De Frutos con la Selección en el bar de sus padres, con sus vecinos (y sus padres detrás de la barra) 📹 @LorenteValls98 pic.twitter.com/PsvSjiCsnQ — MARCA (@marca) September 7, 2025

اللافت أن والدي دي فروتوس لم يكتفيا بفتح المقهى، بل زيّنا جدرانه بتذكارات وصور من مسيرة ابنهما الكروية، لتكون شاهدة على رحلته حتى لحظة ارتداء قميص منتخب "لاروخا".

من جهته، عبّر دي فروتوس عن سعادته الكبيرة بظهوره الدولي الأول مع منتخب إسبانيا، فقال في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية "أنا سعيد جدا بخوض المباراة الأولى، كانت مباراة رائعة".

وأضاف "كنت أعلم أنّها لحظة مهمة في حياتي، لذا قاومت شعور التوتر، ومع زملاء بهذا المستوى يصبح الأمر أسهل بكثير، كانت مباراة بأجواء مذهلة ويمكن القول إنها مثالية للظهور الأول".

وجاءت مشاركة دي فروتوس في وقت يقدّم فيه أفضل أداء بمسيرته الكروية مع رايو، خاصة أنه استهل الموسم الجديد 2025-2026 بشكل مثالي بتسجيل هدف وصناعة آخر في أول 3 جولات بالدوري الإسباني، إضافة إلى هدف آخر وتمريرتين حاسمتين في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

ويُعد دي فروتوس أول لاعب من رايو فاليكانو يرتدي قميص منتخب إسبانيا منذ نحو عقد، بعد دييغو يورينتي الذي لعب لـ"لاروخا" عام 2016، والرابع في تاريخ النادي الذي ينال هذا الشرف.

وأتمت الصحيفة "إنها جائزة مستحقة للاعب وسط لم يكن يمثّل إسبانيا يوما في أي من الفئات العمرية، لا مع الكبار ولا الناشئين ولا الشباب".