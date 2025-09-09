مصر على بُعد خطوة من كأس العالم بعد التعادل مع بوركينا فاسو

تعادل المنتخب المصري مع مضيفه بوركينا فاسو سلبيا، مساء الثلاثاء، ليحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن منافسه منتخب بوركينا فاسو، ويقترب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مباراة متكافئة بلا أهداف

المواجهة، التي أقيمت على ملعب 4 أغسطس في واغادوغو، جاءت متكافئة إلى حد كبير، وسط قلة الفرص الحقيقية من الطرفين.

بدأ منتخب مصر التهديد مبكرا عبر تسديدة محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة السادسة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وقد تلقى منتخب الفراعنة صدمة مبكرة بخروج عمر مرموش مصابا بعد 9 دقائق فقط.

وردت بوركينا فاسو بمحاولة خطيرة عبر بلاتي توري، بعد ركلة حرة نفذها القائد برتراند تراوري في الدقيقة 19، لكن الكرة مرت بجوار المرمى.

الحارس كواكو كوفي تألق أمام تسديدة قوية أخرى من تريزيجيه قبل مرور نصف ساعة من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا لمصر سجله البديل أسامة فيصل في الدقيقة 66 بداعي التسلل، فيما أضاع مصطفى محمد فرصتين محققتين في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

حسابات التأهل

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، متفوقا بخمس نقاط على بوركينا فاسو، قبل جولتين على نهاية التصفيات.

وبات "الفراعنة" بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيهم المقبلتين ضد جيبوتي خارج الديار، ثم أمام غينيا بيساو في القاهرة خلال أكتوبر المقبل، لحسم تأهلهم رسميا إلى كأس العالم.

خطوة أخيرة

رغم التعادل، لا يزال منتخب مصر في موقع مريح، حيث يكفيه تفادي الخسارة في أي من مباراتيه المتبقيتين ليضمن الظهور في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، بعد مشاركاته في أعوام 1934 و1990 و2018.