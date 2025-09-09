في سن 82 عاما.. حارس إيطالي يتدرب للعودة إلى الملاعب

يستعد الثمانيني لامبرتو بورانغا حارس المرمى الأسبق لفريقي فيورنتينا وبيروجيا، للعودة إلى الملاعب من بوابة فريق ينافس في دوري الدرجة السابعة لكرة القدم في إيطاليا.

وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية أن بورانغا البالغ من العمر 82 عاما يتدرب يوميا من أجل المشاركة مع فريق تريفانا في المباريات المقبلة، مشيرة إلى أنه يشارك باستمرار في بطولات ألعاب القوى لفئة الأساتذة على مدار العقود الماضية وهو ما ساعده في الحفاظ على لياقته البدنية ومرونته الجسدية.

ويتجهّز بورانغا للمشاركة مع تريفانا في مركز حراسة المرمى الشهر المقبل، قبل مشاركته أيضا في بطولة أوروبا لألعاب القوى للأساتذة المقرر إقامتها في البرتغال، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

🧤 82-year-old goalkeeper Lamberto Boranga is training to make a comeback in the Italian 7th tier with Trevi He played 250 games in Serie A/B during the 1960/70s and puts his longevity down to a good diet & regular exercise (specifically including s*x!) What a force of nature pic.twitter.com/6bBzRt5nJN — Calcio England (@CalcioEngland) September 4, 2025

وقال بورانغا في مقابلة مع أنسا "سألعب مباراة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل ثم نرى، في الواقع ليست لديّ نية لفرض نفسي قائدا على الفريق أثناء دخولي لغرفة الملابس".

وأضاف "في نفس الشهر سأشارك أيضا في بطولة أوروبا لألعاب القوى للأساتذة في ماديرا، أنا أتدرّب دائما في الوثب الطويل، الوثب الثلاثي، القفز بالزانة، وفي كل مجالات ألعاب القوى".

ويعمل بورانغا طبيب قلب، ويتلقى تدريبه حاليا مع ماركو بونايوتي مدرب الحراس السابق في إنتر ميلان، وذلك استعدادا لعودته الكبيرة.

ورغم اعترافه بصعوبة خوض مباراة كاملة، فقد عبّر بورانغا عن تفاؤله بظهوره المرتقب، وقال "لدي مشاعر جيدة، لكن لا أعلم إن كنت سأتمكن من لعب المباراة كاملة. لا أريد أن أبدو كالمهرّج. إذا لعبت فالأمر بيد المدرب".

وعن سبب عودته إلى الملاعب، أوضح "أفعل ذلك كي أؤكد أن هناك فرقا بين العمر البيولوجي والعمر المدون في الوثائق الرسمية. هناك أيام أشعر فيها أنني في الخمسين. أتدرّب 4 مرات في الأسبوع، منها يوم واحد يكون بأقصى طاقة".

وفي مسيرته الرياضية في ألعاب القوى، حقق بورانغا الرقم القياسي العالمي لفئة الأساتذة في الوثب الثلاثي بمسافة 10.75 أمتار وذلك عام 2012.

كما حصد 10 ميداليات خلال مشاركته في 11 بطولة أوروبية وعالمية في ألعاب القوى للأساتذة من بينها 5 ميداليات ذهبية.

ويأمل بورانغا في أن يكون مصدر إلهام لكبار السن حتى يعودوا لممارسة الرياضات التي يحبونها.

وعن ذلك تحدّث بورانغا "اليوم، الكبار أكثر اهتماما من الشباب في ممارسة الرياضة، أنا أتحرك دائما ولا أشاهد التلفاز ولا أقرأ الصحف".

وتابع "ماذا سأقول لمريض يخبرني أنه يريد أن يصبح رياضيا في عمر الثانية والثمانين؟ سأسأله هل تتدرب؟ هل أنت في لياقة جيدة؟ سأجري له جميع الفحوصات الطبية اللازمة كما أفعل دائما، وإذا كان كل شيء جيدا سأقول له: نعم، يمكنك ممارسة الرياضة".