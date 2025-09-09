ريال مدريد مصمم على مقاطعة حفل الكرة الذهبية

يستمر الخلاف بين ريال مدريد ومنظمي جائزة الكرة الذهبية، بعد فشل وفد من مجلة فرانس فوتبول في إقناع إدارة النادي الملكي بحضور الحفل القادم المقرر في 22 سبتمر/أيلول الجاري.

شهد حفل الكرة الذهبية العام الماضي تباعدا تاما وانهيارا في العلاقات بين منظمي الجائزة (فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم حاليا) وريال مدريد.

اعتقد ريال مدريد أن ما حدث حول أرفع جوائز الحفل لا يتوافق مع حقيقة ما حدث بالفعل عند تكريم أفضل لاعب في العالم.

ورغم كل التحضيرات، خسر فينيسيوس جونيور الجائزة في النهاية، التي ذهبت إلى رودريغو هيرنانديز (رودري) نجم مانشستر سيتي.

أدت النتيجة إلى انسحاب ريال مدريد من الحفل الذي أقيم في مسرح شاتليه بباريس، مما أدى إلى إلغاء رحلة فريق ريال مدريد بأكمله، والذي ضمّ، كارلو أنشيلوتي (الفائز بجائزة أفضل مدرب)، وداني كارفاخال، وجود بيلينغهام، وفيديريكو فالفيردي، وفينيسيوس، الذي كان قد خطط لإقامة حفل في باريس للاحتفال بالفوز وتتويجه كأفضل لاعب في العالم.

وأدى انسحاب ريال مدريد إلى انهيار الحفل الباريسي، وكان بمثابة صدمة لعالم كرة القدم.

الخلاف مستمر

وكشفت صحيفة "ماركا" أنه في الأشهر الأخيرة، حاولت مجلة "فرانس فوتبول" إعادة بناء العلاقات مع النادي من خلال إرسال وفد من المنظمة الفرنسية إلى مدريد، لكن الاجتماعات باءت بالفشل.

وكان الوفد يسعى للتوصل إلى تفاهم قبل حفل توزيع جوائز موسم 2024-2025، المقرر إقامته في 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتقول الصحيفة أن ريال مدريد لم يستسغ ما حدث في الموسم الماضي، وخاصة الأسباب التي أدت إلى تغيير أساليب التقييم وبعض المعايير المستخدمة.

وأشارت صحيفة "إل ديسماركي" الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا يتمتع بعلاقة جيدة مع اللجنة المانحة للجائزة، وذلك بعد الكشف عن القائمة المختصرة للمرشحين في كل فئات الجائزة لعام 2025 والتي تضمنت وجود لاعبين ولاعبات من ريال مدريد.

وأضافت أنه من الطبيعي أن تقوم الأندية التي يمثلها لاعبون في تلك القائمة بنشر ترشح اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء باللاعبين والمدربين، لكن ريال مدريد التزم الصمت حيال الأمر.

وكان الفريق الملكي يعتقد أنه إذا لم يفز فينيسيوس بالجائزة، وفقا لمعايير فرانس فوتبول، يجب أن يكون زميله داني كارفاخال هو الفائز، وهو الأمر الذي لم يحدث أيضا. كما لم يتسلم أنشيلوتي جائزة أفضل مدرب في العالم لموسم 2023-2024.

وإلى جانب برشلونة، يمتلك ريال مدريد أكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية للرجال، بواقع 12 جائزة.

وحصل دي ستيفانو، ولويس فيغو، ورونالدو نازاريو، وكريستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش، وكريم بنزيمة على الجائزة بقميص الفريق الأبيض، وهو عدد يفوق بكثير أي فريق آخر.