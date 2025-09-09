وفاة المصارع إتشيفاريا بأزمة قلبية عقب بطولة في أميركا

توفي نجم المصارعة جوناثان إتشيفاريا الملقب بـ"جاكا" عن عمر ناهز 39 عاما إثر نوبة قلبية عقب نزاله الأخير في بطولة بوكا راتون برو ريسلينغ.

وأصيب إتشيفاريا بنوبة قلبية بعد أكثر من أسبوع بقليل من مشاركته في بطولة بوكا راتون برو ريسلينغ في فلوريدا الأميركية.

إيتشيفاريا، الذي اشتهر بفترة عمله في فريق "إيفولف" كان آخر ظهور له على الحلبة في 31 أغسطس/آب.

ونعى عالم المصارعة إتشيفاريا وتوالت التعازي من جميع أنحاء العالم.

وكتب أحد عشاق المصارعة على إكس: "ارقد في سلام يا جوناثان إتشيفاريا، المعروف أيضا باسم جوني مانجو/جاكا، أحد أكثر الأشخاص مرحا الذين قد تسعد بصحبتهم. ارقد في سلام".

وقال آخر "ارقد في سلام يا جوناثان إتشيفاريا". بينما لم يُعلق كريس ديكيسون، شريك إتشيفاريا في فريق "إيفولف" للزوجي، على وفاته بعد. لكنه نشر تحية مؤثرة لصديقه القديم على إنستغرام فور إصابته بنوبة قلبية.

بدوره أشاد نجم المصارعة، أنجيل أورتيز، به على إنستغرام بفيديو من أبرز لقطاته مع تعليق "أحبك يا صديقي".

بدوره كتب مايك سانتانا، نجم "منظمة المصارعة المحترفة" (TNA)، على قصته على إنستغرام "مُحبط".

وأضاف "لقد كانت الأيام القليلة الماضية صعبة للغاية في استيعاب هذا الأمر. إلى كل من لم أراسله أو أتصل به، أنا آسف. كنت أحاول فقط التعامل مع الأمر. مع الأسف، أصيب جوناثان، صديقي المفضل لأكثر من 30 عاما، بنوبة قلبية".

وتابع "نحن نتحدث عن رجل سليم يبلغ من العمر 39 عاما. إنه لأمر مأساوي حقا، ولا يزال في حالة حرجة. إذا كنت لا تعرفه، فاعلم أنه محبوب. سواءً كنت تعرفه أم لا، فلعلّ لديك ذكرى عنه في الحلبة، أو أي تفاعل رسم فيه الابتسامة على وجهك".