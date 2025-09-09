برشلونة بلا ملعب ويستضيف فالنسيا على ملعب تدريب

يستعد نادي برشلونة لخوض أول مباراة على أرضه في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن بعيدًا عن أجواء "كامب نو" المعتادة، وذلك بعد أن وجد نفسه مضطرًا لخوض مبارياته الرسمية بملعب تدريبه الصغير نتيجة تأخر أعمال تجديد معقله التاريخي.

مباراة استثنائية أمام فالنسيا

وأعلن النادي الكتالوني، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة الفريق أمام فالنسيا الأحد المقبل ستُقام على ملعب يوهان كرويف التابع لمركز التدريب في سان خوان ديسباي، بحضور لا يتجاوز ستة آلاف مشجع.

أزمة كامب نو

كان من المقرر أن يعود برشلونة إلى "كامب نو" بطاقة استيعابية مخفضة تصل إلى 27 ألف مشجع، لكن فشل الحصول على التصاريح اللازمة من مجلس المدينة حال دون ذلك.

كما أن ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، الذي استضاف مباريات الفريق خلال الموسمين الماضيين، لم يعد خيارًا ممكنًا بعدما تضررت أرضيته عقب استضافة حفل موسيقي للفنان بوست مالون.

استثناء خاص من رابطة الليغا

اضطرت رابطة الدوري الإسباني إلى منح برشلونة استثناءً من قواعد المسابقة التي تشترط أن تكون ملاعب أندية الدرجة الأولى بسعة لا تقل عن 15 ألف متفرج، وذلك للسماح له باستخدام ملعب يوهان كرويف، الذي يضم فقط ستة آلاف مقعد.

وقام وفد فني من الرابطة الأسبوع الماضي بتفقد المرافق، مطالبًا بتركيب تجهيزات أساسية مثل كاميرات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

فريق بلا ملعب أساسي

بهذا القرار، يدخل حامل لقب الدوري الإسباني الموسم الجديد دون ملعب رئيسي معتمد، في وقت يواصل فيه مشروع تجديد "كامب نو" تعثره وتأخره عن الموعد المحدد بتسعة أشهر على الأقل.