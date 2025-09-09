سجن بطل سابق في الملاكمة 10 سنوات لتهريب الكوكايين

حُكم على الملاكم السابق والمدرب أندرو بولكروفت، المعروف باسم "ستيفي بول"، بالسجن 10 سنوات بتهمة التآمر لتوريد الكوكايين.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حُكم على الرجل -البالغ من العمر 48 عامًا- بالسجن 10 سنوات في محكمة شيفيلد كراون.

وكان ستيفي بول قد أُدين سابقًا بعد محاكمة استمرت 4 أيام، وأصدرت فيها هيئة المحلفين حكمًا بالإجماع في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت المحكمة أن بولكروفت استخدم شبكة الهاتف المشفرة "إنكروتشات" لشراء "كميات كبيرة" من الكوكايين تحت الاسم المستعار "يمي كب".

أنكر بولكروفت التهم الموجهة إليه خلال المحاكمة، وادعى أن الملاكمين الذين دربهم كانوا يقيمون أحيانا في منزله، وأن الاسم المستعار يعود لأحدهم.

لكن المتهم الآخر، بنيامين ويليامز، البالغ من العمر 42 عاما، أقر بالذنب خلال المحاكمة، فتم تخفيض عقوبته بالسجن 10 سنوات بنسبة 15% إلى 8 سنوات ونصف السنة.

وصرح القاضي بيتر هامبتون بأن الرجال كانوا "مدفوعين بالجشع المالي" وأن "العقوبة كانت ضعيفة" في ما يتعلق بجرائمهم.

مسيرة مميزة

عمل مدرب دونكاستر مع أبطال العالم في 3 أوزان، تيري هاربر، وبطل وزن الديك السابق جيمي ماكدونيل.

وكان لبولكروفت مسيرة مهنية في الحلبة قبل أن ينتقل إلى التدريب، حاملا لقب الوزن الخفيف البريطاني عام 2006.

بلغت ذروة سنواته التنافسية عام 2007 عندما واجه أسطورة الملاكمة البريطاني أمير خان في ملعب برينسيباليتي في كارديف، لكنه خسر.

حقق سجلا احترافيًا في الملاكمة برصيد 29 فوزا و7 هزائم وتعادلا واحدا، واعتزل عام 2010 ليواصل مسيرته خارج الحلبة، وبالأخص في تدريب ملاكمي يوركشاير الواعدين.

بعد إدانته في يونيو/حزيران الماضي، صرّح متحدث باسم مجلس المنطقة المركزية التابع لمجلس الملاكمة البريطاني بأنه سيتم مراجعة تراخيص بولكروفت كمدرب ومدير ومروّج بعد صدور الحكم عليه.