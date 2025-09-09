أبو تريكة يهاجم "العربدة الصهيونية" وضرب العواصم العربية

أطلق النجم المصري السابق محمد أبو تريكة تصريحًا لافتًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا بالعاصمة القطرية الدوحة، داعيًا الأمة العربية إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة ما وصفه بـ"العربدة الصهيونية".

وقال أبو تريكة في التغريدة: "مستوى من العربدة الصهيونية لا مثيل له من قبل، ومن يظن أن المعركة غزة فقط فهو واهم، الكل مستهدف. على الأمة أن تتكاتف وتواجه عدوها بكل قوة ووسيلة ممكنة، العدو يضرب عواصمنا العربية بمباركة ومشاركة أميركية وعلى الجميع إدراك هذا جيدا"، مختتمًا رسالته بالدعوة: "تكاتفوا ضد عدوكم يرحمكم الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم."

مستوي من العربدة الصهيونية لا مثيل له من قبل ومن يظن أن المعركة غزة فقط فهو واهم الكل مستهدف..على الامة أن تتكاتف وتواجه عدوها بكل قوة ووسيلة ممكنه ..العدو يضرب عواصمنا العربية بمباركة ومشاركة أمريكية وعلى الجميع إدارك هذا جيدا ..

تكاتفوا ضد عدوكم يرحمكم الله يا أمة محمد صلى… — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) September 9, 2025

مواقف سابقة راسخة

لم يكن هذا الموقف الأول لأبو تريكة ضد إسرائيل، إذ يُعرف اللاعب الدولي السابق بمواقفه الثابتة والمعلنة في دعم القضية الفلسطينية، منذ أن رفع قميصًا كتب عليه "تعاطفًا مع غزة" خلال كأس الأمم الأفريقية 2008، وهي اللقطة التي خلدته كأيقونة في وجدان الجماهير العربية.

كما كرر أبو تريكة في أكثر من مناسبة تصريحاته المناهضة للتطبيع الرياضي مع إسرائيل، رافضًا محاولات دمجها في محيطها العربي، وداعيًا إلى مقاطعتها على كل المستويات. بل إنه وصف الكيان الإسرائيلي علنًا بـ"العدو" في تحليلاته الرياضية على قنوات "بي إن سبورتس"، مؤكدًا أن الدفاع عن فلسطين واجب إنساني وأخلاقي قبل أن يكون موقفًا سياسيًا.

دعوة للتكاتف العربي

تغريدة أبو تريكة الأخيرة أعادت تسليط الضوء على خطابه الدائم الداعي إلى الوحدة العربية في مواجهة إسرائيل، خصوصًا بعد التطور الخطير المتمثل في استهداف الدوحة.

إعلان

وبينما تتصاعد ردود الفعل السياسية والإعلامية تجاه هذا الهجوم، جاءت كلمات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بمثابة صرخة وجدانية تلقى صدى واسعًا لدى الجماهير العربية، التي اعتادت أن ترى فيه صوتًا حرًا مدافعًا عن قضايا الأمة.