شاهد.. لامين جمال نجم برشلونة يستعرض مهاراته في كرة السلة

يبدو أن إمكانيات وقدرات الشاب الإسباني لامين جمال جوهرة برشلونة، لا تقف عند حدود كرة القدم بل طالت رياضة أخرى، هي كرة السلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة "إكس" مقطع فيديو لجمال وهو يتحدى أحد زملائه في الفريق من أجل تسجيل رميتين مباشرتين.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أنشيلوتي يزيد متاعب البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد

أنشيلوتي يزيد متاعب البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد list 2 of 2 خجول وتائه.. هل يلغي برشلونة صفقة إعارة راشفورد؟ end of list

وظهر في الفيديو جمال (18 عاما) وهو في إحدى الصالات المخصصة للألعاب الرياضية ويتحدث إلى غافي، زميله في برشلونة وقال له "هل كل شيء على ما يُرام؟"، ثم رمى بالكرة التي ارتطمت بالحلقة مرتين قبل أن تسقط داخل السلّة، وسط حالة من النشوة انتابت اللاعب.

Lamine es capaz de todo 😏🏀 pic.twitter.com/35gx32bIpH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 6, 2025

وأعاد غافي الكرة إلى جمال مرة أخرى، فقال جوهرة برشلونة "سأختم برمية ثانية يا أخي. أنظر سأفعل هكذا؟"، ثم رمى بالكرة التي سقطت في السلة مباشرة.

واحتفل لامين بهاتين الرميتين إذ ضرب بيده على صدره، قبل أن يمارس احتفاليته الشهيرة برفع ذراعيه ووضع تاج على رأسه.

🟣🎥 تقرير خاص | حقق المنتخب الإسباني انتصارا كاسحا خارج الديار على مضيفه التركي 6 – 0 في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ألفين وستة وعشرين

🎙️تقرير | بلال قيزة @BilalGuiza pic.twitter.com/1pjA8o4dyK — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 7, 2025

وتواجد لامين جمال في مدينة قونية رفقة المنتخب الإسباني لخوض المباراة تركيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز كاسح لمنتخب "لا روخا" بسداسية نظيفة ساهم نجم برشلونة بهدفين منها.

يُذكر أن لامين جمال شارك يوم الخميس الماضي أساسيا في المباراة التي فاز فيها "لاروخا" على مضيفه البلغاري بنتيجة 3-0، قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة 79 بقرار من المدرب لويس دي لا فوينتي الذي دفع بخيسوس رودريغيز بديلا له.