رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

شاهد.. لامين جمال نجم برشلونة يستعرض مهاراته في كرة السلة

لامين جمال يمارس كرة السلة
لامين جمال نجم برشلونة يلعب كرة السلة (مواقع التواصل)
Published On 8/9/2025
|
آخر تحديث: 13:01 (توقيت مكة)

يبدو أن إمكانيات وقدرات الشاب الإسباني لامين جمال جوهرة برشلونة، لا تقف عند حدود كرة القدم بل طالت رياضة أخرى، هي كرة السلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة "إكس" مقطع فيديو لجمال وهو يتحدى أحد زملائه في الفريق من أجل تسجيل رميتين مباشرتين.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وظهر في الفيديو جمال (18 عاما) وهو في إحدى الصالات المخصصة للألعاب الرياضية ويتحدث إلى غافي، زميله في برشلونة وقال له "هل كل شيء على ما يُرام؟"، ثم رمى بالكرة التي ارتطمت بالحلقة مرتين قبل أن تسقط داخل السلّة، وسط حالة من النشوة انتابت اللاعب.

وأعاد غافي الكرة إلى جمال مرة أخرى، فقال جوهرة برشلونة "سأختم برمية ثانية يا أخي. أنظر سأفعل هكذا؟"، ثم رمى بالكرة التي سقطت في السلة مباشرة.

واحتفل لامين بهاتين الرميتين إذ ضرب بيده على صدره، قبل أن يمارس احتفاليته الشهيرة برفع ذراعيه ووضع تاج على رأسه.

وتواجد لامين جمال في مدينة قونية رفقة المنتخب الإسباني لخوض المباراة تركيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز كاسح لمنتخب "لا روخا" بسداسية نظيفة ساهم نجم برشلونة بهدفين منها.

يُذكر أن لامين جمال شارك يوم الخميس الماضي أساسيا في المباراة التي فاز فيها "لاروخا" على مضيفه البلغاري بنتيجة 3-0، قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة 79 بقرار من المدرب لويس دي لا فوينتي الذي دفع بخيسوس رودريغيز بديلا له.

إعلان
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان