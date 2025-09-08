موهبة أرسنال دومان يمثل تهديدا لنجم برشلونة لامين جمال

بات ماكس دومان، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، يمثل تهديدا لرقمين قياسيين حققهما لامين جمال نجم برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لاعب برشلونة أصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبية بعمر 16 عاما و83 يوما عندما لعب أمام بورتو البرتغالي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، كما أنه أصغر لاعب يشارك في مباراة بمرحلة خروج المغلوب حينما لعب أمام نابولي الإيطالي بعمر 16 عاما و223 يوما.

وأضافت أن اللاعب الإنجليزي ولد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2009 ويلعب في الفريق الأول لأرسنال لكنه لم يتمكن من المشاركة في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى سوى هذا العام بسبب قواعد المسابقة.

وقبل عدة أسابيع فقط أصبح دومان ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة بقميص أرسنال عبر التاريخ، وذلك بعمر 15 عاما و7 أشهر و23 يوما، وهو يهدف لتحقيق رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا، كما أنه تألق على الصعيد الدولي حيث قدم مباراة رائعة مع منتخب بلاده لأقل من 19 عاما أمام إسبانيا السبت.

وضم أرسنال لاعبه الشاب إلى قائمته بدوري أبطال أوروبا، حيث سيبدأ الفريق مشواره في مرحلة الدوري بمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري وسينهي مشواره بمواجهة كلوب بروج البلجيكي يوم العاشر من ديسمبر /كانون الأول المقبل.