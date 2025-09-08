هالاند يتعرض لحادث غريب في وجهه

تنفّس منتخب النرويج الصعداء بعد تأكد جاهزية نجمه الأول إرلينغ هالاند لخوض مواجهة مولدوفا غدا الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، رغم تعرضه لإصابة غير مألوفة كادت تثير القلق.

وكان مهاجم مانشستر سيتي قد تعرض لجرح في الشفاه استدعى 3 غرز جراحية، بعدما اصطدم بباب أمتعة حافلة الفريق لحظة مغادرته من المدخل الخلفي أمام فندق إقامة المنتخب.

وكشف هالاند لاحقا عن الإصابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه احتاج إلى 3 غرز جراحية.

وقال مدرب النرويج ستوله سولباكن لشبكة (إن آر كيه) المحلية: "يجب أن نكون سعداء لأن الأمور سارت على ما يرام، فكان من الممكن أن تكون النتيجة سيئة. خضع هالاند لبعض الغرز، توقف النزيف، وحتى أنه زار طبيب الأسنان، لكن لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن المباراة".

ورغم الحادث الغريب، واصل هالاند التدريبات بشكل طبيعي، ليمنح دفعة قوية لمنتخب بلاده الساعي إلى بلوغ كأس العالم لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما.

وتدخل النرويج اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية في المجموعة التاسعة، بينما تقبع مولدوفا في قاع الترتيب بلا أي نقاط.