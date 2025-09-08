مباراة الأردن ضد الدومينيكان.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

يختتم منتخب الأردن معسكره التدريبي الأول استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بمواجهة ودية أمام منتخب جمهورية الدومينيكان، في لقاء يسعى من خلاله "النشامى" إلى الوصول للتشكيلة المثالية بعد التعادل أمام روسيا في موسكو.

موعد مباراة الأردن ضد الدومينيكان

تقام المباراة غدا الثلاثاء التاسع من سبتمبر/أيلول 2025، على ملعب عمّان الدولي، وتبدأ الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الأردن والسعودية وقطر ومصر (الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش).

القنوات الناقلة والبث المباشر لمباراة الأردن والدومينيكان

قناة الأردن الرياضية داخل المملكة

قناة الاتحاد الأردني الرسمية على "يوتيوب"

بعض القنوات الرياضية العربية المتخصصة في نقل المباريات الودية

وصرح مدرب الأردن جمال سلامي، أن تشكيلته في مباراة الدومينيكان ستشهد تغييرات لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين البدلاء للظهور.

وفي ظل تصريحات سلامي في ما يلي تشكيلة الأردن المتوقعة ضد الدومينيكان:

نور بني عطية (حارس)، حسام أبو الذهب، سعد الروسان، سليم عبيد، هادي الحوراني، نور الروابدة، عارف الحاج، أحمد السلمان، عبد الله عوض، موسى التعمري، يزن النعيمات.

الأردن أول منتخب عربي يتأهل لكأس العالم

وتعد المباراة ختام محطة مهمة لوصيف بطل آسيا، قبل المشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025" المُقررة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، وأوقعته قرعتها في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والإمارات والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.

وقاد سلامي المنتخب الأردني إلى بلوغ النهائيات بعد حلوله ثانيا خلف كوريا الجنوبية في المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة، متقدما على العراق وعمان وفلسطين والكويت تواليا، فبات بذلك أول منتخب عربي يتأهل رسميا إلى المونديال المقبل.

جانب من تدريبات النشامى ❤️🇯🇴#معك_يالنشمي pic.twitter.com/MWA7LRjV8u — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) September 2, 2025

منتخب الأردن

الترتيب العالمي: المركز 64 في تصنيف فيفا.

الإنجاز الأبرز: التأهل لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية عن المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية.

المدرب: المغربي جمال سلامي.

آخر مباراة: تعادل سلبي مع روسيا في موسكو.

منتخب الدومينيكان

الترتيب العالمي: المركز 142 في تصنيف فيفا.

المدرب: غييرمو غوميز.

آخر مباراة: خسر أمام ترينيداد وتوباغو في تصفيات الكونكاكاف.