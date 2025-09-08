منتخب تونس يتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه

حققت تونس فوزا متأخرا على ضيفتها غينيا الاستوائية 1-0، اليوم الاثنين، في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل محمد علي بن رمضان هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود منتخب تونس إلى التأهل للمرة السابعة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادل واحد، ليبقى دون هزيمة طوال مشوار التصفيات ومتقدما بفارق 10 نقاط عن منتخب ناميبيا ثاني الترتيب، ويأتي منتخب غينيا الاستوائية ثالثا برصيد 11 نقطة.

وأصبح "نسور قرطاج" ثاني المنتخبات الأفريقية المتأهلة بعد المغرب من المجموعة الخامسة قبل جولتين من انتهاء التصفيات، وهو المنتخب العربي الثالث بعد الأردن من قارة آسيا.