مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

يخوض منتخب مصر مواجهة حاسمة ضد بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ويتصدر "الفراعنة" المجموعة برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل وحيد، دون أي هزيمة، متفوقا بخمس نقاط على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني، ما يجعل المباراة ذات أهمية قصوى لضمان حسم بطاقة العبور للمونديال.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

التاريخ: غدا الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول 2025

الملعب: استاد 4 أغسطس-واغادوغو

التوقيت: السابعة مساءً (19:00) بتوقيت مصر وقطر والسعودية

القنوات الناقلة لمباراة بوركينا فاسو ضد مصر

قناة SSC HD1

قناة ON Sport

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

منتخب مصر

الترتيب في المجموعة: الأول (19 نقطة)

الملعب الرئيسي: استاد القاهرة الدولي- القاهرة

أبرز النجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، محمود تريزيجيه (الأهلي)، عمر مرموش (مانشستر سيتي).

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر:

محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، حمدي فتحي، أحمد مصطفى "زيزو"، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

منتخب بوركينا فاسو