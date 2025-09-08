شاهد.. لاعب أوكراني يروي قصة تدمير منزله بصاروخ روسي

كشف جورجي سوداكوف، لاعب وسط منتخب أوكرانيا، أن منزله في العاصمة كييف تتضرر بشدة بعد هجمات روسية بالطائرات أثناء وجود زوجته وطفله في الشقة.

ويوجد سوداكوف (23 عاما) بصفوف منتخب أوكرانيا حاليا، لكنه نشر صورا ومقاطع فيديو لآثار الهجوم عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي إسي) أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت عائلة سوداكوف قد أصيبت في الهجوم.

وقال اللاعب الأوكراني في منشوره "هكذا يبدو منزلي بعد الليلة الماضية، حيث كانت زوجتي وابني وأمي في المنزل".

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا أطلقت 805 طائرات مسيرة و13 صاروخا، مساء أول أمس السبت.

ورغم أن القوات الجوية أعلنت إسقاط 751 طائرة منها، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 4 أشخاص وإصابة 44 آخرين.

ولد سوداكوف، في بريانكا بمنطقة دونباس التي تحتلها القوات الروسية حاليا، وانضم إلى فريق بنفيكا البرتغالي قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني في أغسطس/آب.

وسبق أن قال سوداكوف في مقابلة مع بي بي سي سبورت في 2024 "أواجه صعوبة كبيرة في مسيرتي كلاعب محترف، وغيابي المتكرر عن عائلتي خلال الحرب على أوكرانيا".

كما قال اللاعب الأوكراني الدولي في فبراير/شباط 2024 "إنه أمر صعب نفسيا عندما تكون عائلتك بعيدة، وأول ما تراه في الصباح بعد الاستيقاظ، رسالة من زوجتك بأنها وطفلك يختبئان في الحمام".

وتابع: "جميع لاعبي كرة القدم يدركون طبيعة هذا الموقف الصعب، لذا نشعر بالفخر والمسؤولية لإسعاد جماهيرنا في كل مباراة نلعبها مع المنتخب".

ويستعد المنتخب الأوكراني لمواجهة أذربيجان، الثلاثاء، بعدما استهل مشواره في المجموعة الرابعة بالخسارة 0-2 أمام فرنسا، يوم الجمعة الماضي.