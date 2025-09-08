الجدول الكامل لمباريات كأس العالم تحت 17 عاما بقطر 2025:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جدول مباريات كأس العالم تحت 17 عاما التي تستضيفها دولة قطر، خلال الفترة من الثالث إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويشارك في البطولة 48 منتخباً وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحدث العالمي. ويستهل عنابي الناشئين، ممثل الدولة المضيفة، مشواره بلقاء مع منتخب إيطاليا للناشئين في افتتاح البطولة.

وتواصل قطر تألقها مع استضافة البطولة المرتقبة، في صروح رياضية حديثة، ومرافق رفيعة المستوى، تلبي احتياجات الفرق المشاركة والمشجعين على حد سواء، مع تجارب ثقافية غنية تستقطب الجماهير من أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، أعرب راشد الخاطر المدير التنفيذي للعمليات في اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة "فيفا قطر 2025" عن سعادته باحتضان بلاده لحدث عالمي آخر، منوهاً بأن جميع المباريات ستقام في ملاعب أكاديمية أسباير الرياضية، المشيدة وفق أعلى المواصفات العالمية وبما يتوافق مع متطلبات الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا" كما تقام المباراة النهائية بملعب خليفة الدولي أحد الملاعب المونديالية الذي استضاف منافسات في كأس العالم قطر 2022.

وأضاف الخاطر "يسرنا استضافة المهرجان الكروي الذي سيشكل احتفالية رياضية لا تقتصر على إقامة مباريات في كرة القدم، بل منصة جامعة للشعوب. وسنكون على موعد مع نسخة فريدة نشهد فيها العديد من الأنشطة في مناطق المشجعين النابضة بالحياة، التي ستضم باقة من الفعاليات الترفيهية والثقافية للاستمتاع بأجواء كرنفالية إلى جانب متابعة المباريات".

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت قطر (البلد المضيف) في المجموعة الأولى إلى جانب كل من إيطاليا، وجنوب أفريقيا، وبوليفيا. ويضع عنابي الناشئين نصب عينيه التفوق على الإنجاز التاريخي الذي سجله في نسخة العام 1991 عندما حقق المركز الرابع.

إعلان

وأكد ألفارو بيريز، مدرب منتخب قطر تحت 17 سنة، أن استضافة قطر لكأس العالم تحت 17 عاما لـ5 سنوات متتالية، يشكل فرصة رائعة للاعبين، لتطوير مهاراتهم والارتقاء بمستوى الفرق، كما يعكس قدرة هذه الدولة التي تمضي بخطى ثابتة في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى على مستوى العالم.

وقال "تتيح هذه البطولة فرصة فريدة لخوض منافسات أمام عدد من أفضل منتخبات كرة القدم في العالم. ويتميز هذا النوع من البطولات بتأثير ملموس على تطوير مهارات اللاعبين، كما يشكل منصة لاستكشاف الجيل المقبل من نجوم الساحرة المستديرة. نترقب انطلاق هذا الحدث الرياضي الذي سيحقق نجاحاً مبهراً لا يقل شأناً عن البطولات التي شهدتها الدولة سابقاً".

من جانبه، أوضح فيلا كومالو (مدرب منتخب جنوب أفريقيا) الذي سيلعب في المجموعة الأولى إلى جانب قطر، أن البطولة في غاية الأهمية وتحمل في طياتها الكثير لمجتمع كرة القدم في العالم، وهو ما شكل حافزاً للعمل الجاد وبذل اقصى الجهود من قبل فريق وطاقم جنوب أفريقيا تحت 17 سنة، للتأهل والمشاركة في الحدث الرياضي العالمي، حيث يشارك منتخب الأماغيمبو للمرة الثانية في كأس العالم تحت 17 سنة بعد مشاركته الأولى عام 2015.

الجدول الكامل لمباريات كأس العالم تحت 17 عاما بقطر 2025:

3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

المباراة الافتتاحية: قطر ضد إيطاليا

المجموعة الأولى: جنوب أفريقيا ضد بوليفيا

المجموعة الثانية: اليابان ضد المغرب

المجموعة الرابعة: الأرجنتين ضد بلجيكا

المجموعة الخامسة: السنغال ضد كرواتيا

المجموعة الثانية: كاليدونيا الجديدة ضد البرتغال

المجموعة الثالثة: كوستاريكا ضد الإمارات

المجموعة الرابعة: تونس ضد فيجي

4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

المجموعة السابعة: كوريا الشمالية ضد السلفادور

المجموعة الثامنة: البرازيل ضد هندوراس

المجموعة الخامسة: إنجلترا ضد فنزويلا

المجموعة الثامنة: إندونيسيا ضد زامبيا

المجموعة السادسة: المكسيك ضد كوريا الجنوبية

المجموعة السادسة: كوت ديفوار ضد سويسرا

المجموعة الخامسة: هايتي ضد مصر

المجموعة السابعة: ألمانيا ضد كولومبيا

5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

المجموعة الـ12: النمسا ضد السعودية

المجموعة الأولى: أميركا ضد بوركينا فاسو

المجموعة الـ12: مالي ضد نيوزيلندا

المجموعة الثالثة: بنما ضد أيرلندا

المجموعة الأولى: طاجيكستان ضد جمهورية التشيك

المجموعة الـ11: فرنسا ضد تشيلي

المجموعة الـ11: كندا ضد أوغندا

6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

المجموعة الثانية: اليابان ضد كاليدونيا الجديدة

المجموعة الأولى: قطر ضد جنوب أفريقيا

المجموعة الثانية: البرتغال ضد المغرب

المجموعة الثالثة: الإمارات ضد كرواتيا

المجموعة الرابعة: فيجي ضد بلجيكا

المجموعة الثالثة: السنغال ضد كوستاريكا

المجموعة الأولى: بوليفيا ضد إيطاليا

المجموعة الرابعة: الأرجنتين ضد تونس

7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

المجموعة الثامنة: زامبيا ضد هندوراس

المجموعة الثامنة: البرازيل ضد إندونيسيا

المجموعة السابعة: السلفادور ضد كولومبيا

المجموعة السابعة: ألمانيا ضد كوريا الشمالية

المجموعة الخامسة: إنجلترا ضد هايتي

المجموعة الخامسة: مصر ضد فنزويلا

المجموعة السادسة: المكسيك ضد كوت ديفوار

المجموعة السادسة: سويسرا ضد كوريا الجنوبية

إعلان

8 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

المجموعة الـ12: مالي ضد النمسا

المجموعة الـ11: فرنسا ضد كندا

المجموعة العاشرة: أيرلندا ضد أوزبكستان

المجموعة الأولى: التشيك ضد بوركينا فاسو

المجموعة الـ11: أوغندا ضد تشيلي

المجموعة الثانية: السعودية ضد نيوزيلندا

المجموعة الأولى: أميركا ضد طاجيكستان

المجموعة العاشرة: باراغواي ضد بنما

9 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

المجموعة الثانية: المغرب ضد كاليدونيا الجديدة

المجموعة الأولى: بوليفيا ضد قطر

المجموعة الرابعة: بلجيكا ضد تونس

المجموعة الرابعة: فيجي ضد الأرجنتين

المجموعة الأولى: إيطاليا ضد جنوب أفريقيا

المجموعة الثانية: البرتغال ضد اليابان

المجموعة الثالثة: الإمارات ضد السنغال

المجموعة الثالثة: كرواتيا ضد كوستاريكا

10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

المجموعة السادسة: كوريا الجنوبية ضد كوت ديفوار

المجموعة السابعة: السلفادور ضد ألمانيا

المجموعة الثامنة: زامبيا ضد البرازيل

المجموعة الثامنة: هندوراس ضد إندونيسيا

المجموعة السابعة: كولومبيا ضد كوريا الشمالية

المجموعة الخامسة: فنزويلا ضد هايتي

المجموعة الخامسة: مصر ضد إنجلترا

المجموعة السادسة: سويسرا ضد المكسيك

11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025

المجموعة الثالثة: كرواتيا ضد كوستاريكا

المجموعة الثالثة: الإمارات ضد السنغال

المجموعة الثانية: البرتغال ضد اليابان

المجموعة الأولى: إيطاليا ضد جنوب أفريقيا

المجموعة الرابعة: فيجي ضد الأرجنتين

المجموعة الرابعة: بلجيكا ضد تونس

المجموعة الأولى: بوليفيا ضد قطر

المجموعة الثانية: المغرب ضد كاليدونيا الجديدة.

ووزعت المنتخبات المشاركة إلى 12 مجموعة: