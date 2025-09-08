بعد هجومه على صلاح.. أوين يثير الجدل بمقارنته مع روني

أثار مايكل أوين، نجم الكرة الإنجليزية السابق، الجدل مؤخرا بتصريحاته عن زميله السابق واين روني، بعدما سبق أن وجّه انتقادات لاذعة للنجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول التاريخي، حين قلل من شأن ما يقدمه على ملعب "أنفيلد"، واعتبره "لاعبا أنانيا يفتقد أحيانا للجماعية". تلك التصريحات أثارت حينها ضجة واسعة بين جماهير "الريدز" التي رأت أنها محاولة من أوين لتقليل إنجازات صلاح.

واليوم، عاد أوين لواجهة الجدل مرة أخرى بعدما قارن نفسه بروني في بداياتهما، مؤكدا أنه كان اللاعب الأفضل في سن 17 و18، مستشهدا بأرقامه التهديفية مع ليفربول في نهاية التسعينيات. وقال "الإصابات أعاقت مسيرتي، بينما تمكن روني من الحفاظ على مستواه، لذلك سيُعتبر لاعبا أفضل مني. لكن في سن الـ17، رجاءً…".

في المقابل، اختار روني (39 عاما) الرد بنبرة دبلوماسية في برنامجه "ذي واين روني شو"، قائلا "مايكل أوين في سن 17 و18 كان لاعبا مذهلا. كنت أخرج للشوارع وأتظاهر أنني هو، رغم أنه كان يلعب لليفربول. للأسف، عانى من الإصابات وربما لم يستطع تعديل أسلوب لعبه كما فعلت أنا".

وأضاف هداف مانشستر يونايتد التاريخي "من الطبيعي أن يدعم أوين نفسه، كما أنني كنت سأفعل الشيء ذاته. لكنني لن أقارن نفسي به أبدا، فقد كان شخصا أحترمه كثيرا، وكان شرفا لي أن ألعب إلى جانبه".

ورغم أن أوين يُحسب له فوزه بالكرة الذهبية عام 2001 وتسجيله 222 هدفا للأندية و40 لمنتخب إنجلترا، فإن الإصابات حدّت من استمراره، بينما واصل روني التألق حتى أصبح الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد (253 هدفا) والمنتخب الإنجليزي (53 هدفا) مع رصيد حافل من البطولات.