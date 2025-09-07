تركيا ضد إسبانيا في تصفيات مونديال 2026.. الموعد والقنوات الناقلة للبث المباشر

نستعرض موعد مباراة تركيا وضيفتها إسبانيا في المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر للمواجهة.

ويتصدر "لا روخا" المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام تركيا بالرصيد عينه.

موعد مباراة تركيا وإسبانيا

تقام المباراة اليوم الموافق 7 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب "كونياسبور" في مدينة كونيا التركية.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت غرينتش.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة تركيا وإسبانيا

beinsports 1

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة ولحظة بلحظة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وحقق المنتخب الإسباني بطل أوروبا، فوزا سهلا على مضيفه البلغاري بثلاثية نظيفة سجلها ميكل أويارزابال ومارك كوكوريا وميكيل مورينيو أما تركيا فخاضت امتحانا صعبا ضد جورجيا وخرجت منه بفوز مرهق 3-2.

وقاد لاعب فنربختشه كريم أكتوركوغولو، منتخب بلاده منقوص العدد، إلى فوز ثمين على حساب مضيفه الجورجي بتسجيله ثنائية.

وافتتح مدافع فنربختشه مرت مولدور التسجيل برأسية وأضاف أكتوركوغولو الهدف الثاني والثالث لتركيا، ليعود منتخب جورجيا بهدف سجله زوريكو دافيتاشفيلي، قبل أن يترك كفاراتسخيليا بصمته في المباراة بتسجيل الهدف الثاني لجورجيا (90+8).

غولر وجمال

وتحدث لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا، عن دور بعض اللاعبين خاصة عندما سئل عن عدم مشاركة ألفارو موراتا المهاجم المخضرم في المباراة الماضية ضد بلغاريا يوم الخميس الماضي.

وقال مدرب إسبانيا: "لم أفسر له شيئا، هو يعرف دوره وأنا كذلك، هناك أمور عديدة تحكم اختيار المهاجم الأساسي، ألفارو مهم جدا بالنسبة لنا، هو قائدنا ويستحق كل الفخر من البلد ككل، وأنا فخور أن نمتلك لاعبا مثله في المنتخب".

وعن أويارزابال المهاجم الأساسي للمنتخب قال دي لافوينتي: "أقيم موقفه، فلقد لعب 400 مباراة مع ريال سوسيداد وهو قادر على ذلك، لكننا لدينا خيارات عدة، بقدرات رائعة.

كما تحدث عن موقف فيران توريس لاعب برشلونة ومدى جاهزيته للمشاركة حيث قال: "علينا أن ننتظر حتى اللحظة الأخيرة، حتى نشعر بالتعب، إنه يعمل بشكل جاد للغاية ويحظى بثقتي الكاملة".

إعلان

ويرى مدرب إسبانيا أن المنتخب يضم أفضل لاعبي العالم، حيث أكد على احترام جميع المنافسين، معتبرا أن هناك مساحة أيضا للتطور.

وعن المواجهة بين موهبتي ريال مدريد وبرشلونة، أردا جولير، ولامين جمال، قال دي لافوينتي: "إنهما لاعبان كبيران، ونحن محظوظون بأن لدينا جمال، إنه ينمو ويتطور، ويؤدي من أجلنا، وسيواصل منحنا كثيرا من المتعة".