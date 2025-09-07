رياضة|كأس العالم 2026|أرمينيا

فيديو صادم لرونالدو مع مشجع حاول التقاط سلفي معه

المصدر: حساب Cleat Report @CleatReport على إكس رونالدو يدفع بقوة أحد معجبيه ويخلف ضجة على مواقع التواصل الرابط: https://x.com/CleatReport/status/1964147178630525361
رونالدو دفع شابا حاول التقاط صورة معه (مواقع التواصل الاجتماعي)
أثارت تصرفات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاه أحد المشجعين ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحول "الدون" مجددا لمحور جدل واسع بعد انتشار مقطع فيديو يُظهره وهو يدفع أحد المشجعين اقترب منه بعنف لالتقاط صورة سيلفي.

وقعت الحادثة أمس الجمعة في الفندق الذي يُقيم فيه المنتخب البرتغالي في يريفان، الذي كان يستعد لمواجهة أرمينيا اليوم السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان اللاعبون البرتغاليون يسيرون في أحد ممرات الفندق عندما ركض شاب فجأة، محاولا التقاط صورة مع النجم البرتغالي. لكن قائد المنتخب البرتغالي دفعه بقوة، بينما ركض الحراس نحوه لاعتراضه.

وخلفت الطريقة التي تعامل بها رونالدو مع الشاب انتقادات وجدلا واسعين، وبرر البعض سلوكه، مشيرين إلى أن المشجع كان شديد العدوانية عند اقترابه من اللاعب.

في المقابل، كان آخرون صريحين "كريستيانو رونالدو لا يستطيع الاستمرار في الضغط على معجبيه".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها رونالدو سلوكا مثيرا للجدل تجاه بعض مُشجعيه، ففي موسم 2021-2022، تعرض النجم البرتغالي لانتقادات واسعة عندما صفع طفلا أثناء خروجه من غرفة الملابس، بعد خسارة فريق السابق مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

