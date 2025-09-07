فيديو صادم لرونالدو مع مشجع حاول التقاط سلفي معه

أثارت تصرفات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاه أحد المشجعين ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحول "الدون" مجددا لمحور جدل واسع بعد انتشار مقطع فيديو يُظهره وهو يدفع أحد المشجعين اقترب منه بعنف لالتقاط صورة سيلفي.

وقعت الحادثة أمس الجمعة في الفندق الذي يُقيم فيه المنتخب البرتغالي في يريفان، الذي كان يستعد لمواجهة أرمينيا اليوم السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان اللاعبون البرتغاليون يسيرون في أحد ممرات الفندق عندما ركض شاب فجأة، محاولا التقاط صورة مع النجم البرتغالي. لكن قائد المنتخب البرتغالي دفعه بقوة، بينما ركض الحراس نحوه لاعتراضه.

🚨🇵🇹 Controversial Cristiano Ronaldo Moment in Armenia 🇦🇲 ➡️ Ahead of Portugal’s World Cup 2026 qualifier in Yerevan, a video has gone viral showing Cristiano Ronaldo shoving a fan who approached him for a selfie on September 5, 2025. The incident has ignited heated debate… pic.twitter.com/BI7vHRsUQF — Cleat Report (@CleatReport) September 6, 2025

وخلفت الطريقة التي تعامل بها رونالدو مع الشاب انتقادات وجدلا واسعين، وبرر البعض سلوكه، مشيرين إلى أن المشجع كان شديد العدوانية عند اقترابه من اللاعب.

في المقابل، كان آخرون صريحين "كريستيانو رونالدو لا يستطيع الاستمرار في الضغط على معجبيه".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها رونالدو سلوكا مثيرا للجدل تجاه بعض مُشجعيه، ففي موسم 2021-2022، تعرض النجم البرتغالي لانتقادات واسعة عندما صفع طفلا أثناء خروجه من غرفة الملابس، بعد خسارة فريق السابق مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.