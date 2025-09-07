أنشيلوتي يزيد متاعب البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد

ازدادت وضعية البرازيلي رودريغو غوس لاعب ريال مدريد، سوءا مع منتخب بلاده بعد تألق اثنين من زملائه ضد تشيلي في المباراة الأخيرة "للسيليساو" على ملعب ماراكانا الشهير، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن تألق إستيفاو ولويس هنريكي مع "راقصي السامبا" والإشادة الكبيرة التي حظيا بها من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كلها رسائل تشير إلى أن مكانة رودريغو مع البرازيل قبل النسخة القادمة من كأس العالم باتت "موضع شك".

وفسّرت وسائل الإعلام المختلفة عدم استدعاء أنشيلوتي لرودريغو وزملائه فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو لاعبي ريال مدريد، إلى صفوف المنتخب على أنها خدمة فنية لفريقه السابق، إذ يحتاج اللاعبون للراحة وعدم الإرهاق في ظل ضمان تأهل البرازيل إلى مونديال 2026.

لكن الصحيفة الإسبانية لها رأي آخر حيث أشارت إلى أن "رودريغو يلعب بالنار وقد ينتهي به الأمر محترقا"، موضحة أن "أنشيلوتي الذي عانى من تصرّفاته غير المنضبطة في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي مع ريال مدريد، سجّل ذلك في ذاكرته والآن بدأ يتخذ إجراءات بصفته مدربا للبرازيل".

وحدد أنشيلوتي معاييره لاستدعاء اللاعبين لقائمة البرازيل بالقول "من المعايير التي نضعها في الاعتبار بشكل كبير الجانب البدني، يجب أن يكون اللاعب في جاهزية كاملة بنسبة 100%، لأن المنافسة على أي مركز كبيرة جدا"، في إشارة إلى أن رودريغو لم يلعب كثيرا مع ريال مدريد في فترة الإعداد أو حتى بداية الموسم الجديد.

وتألّق إستيفاو وبديله هنريكي اللذين يلعبان في نفس مركز رودريغو، بشكل لافت ضد تشيلي، وقد كال لهما أنشيلوتي عبارات المديح بعد المباراة.

وقال أنشيلوتي عن إستيفاو صاحب الهدف الأول من مقصية "لقد بدأ الدوري الإنجليزي مع تشلسي بشكل رائع وهو أمر ليس سهلا. لعب بشكل ممتاز معنا وقدم عملا جيدا للفريق. لديه إمكانات كبيرة لتطوير أدائه ومساعدتنا أكثر".

أما هنريكي الذي صنع الهدفين الثاني والثالث لزميله لوكاس باكيتا وبرونو غيماريش، فلم يبخل عليه أنشيلوتي بالمديح.

وقال المدرب الإيطالي "يمتلك هنريكي موهبة استثنائية، هو قوي بدنيا ورائع في المواجهات الفردية، لاعب بهذا القدر من المهارة عندما يشارك وهو بكامل حيويته والمنافس منهك فإنه يقلب موازين المباريات. من الرائع أن نملك لاعبا بهذه الإمكانيات".

وإلى جانب الثنائي إستيفاو وهنريكي فإن بإمكان أنشيلوتي الاستعانة بخدمات رافينيا في مركز الجناح الأيمن، مما يعني أن هناك اكتظاظا بهذا المركز وهو منبع الخطر بالنسبة لرودريغو.

وبالتالي فقد رودريغو مكانته كلاعب "محمي" في المنتخب البرازيلي ولم يعد لاعبا غير "قابل للمساس"، وهو ما يتطلب منه رد فعل سريع إذا ما أراد إنقاذ مسيرته مع "السيليساو"، بحسب الصحيفة.

وفي الوقت نفسه سيحظى إستيفاو ولويس هنريكي بفرصة جديدة لتعزيز مكانتهما مع المنتخب البرازيلي، عندما يلعبان منتصف الأسبوع الجاري ضد بوليفيا في العاصمة لاباز، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المونديالية.

يُذكر أن رودريغو فقد مكانته في ريال مدريد أيضا مع المدرب الجديد تشابي ألونسو، كما فشل رحيله عن النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وهو ما يؤكد سوء الفترة التي يعيشها اللاعب البرازيلي.

وشارك رودريغو كبديل في مباراتين مع ريال مدريد بالدوري الإسباني 2025/2026، في حين استبعده ألونسو من الأولى، كما ظهر في 3 مباريات فقط بكأس العالم للأندية بواقع 93 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.