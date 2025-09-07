خجول وتائه.. هل يلغي برشلونة صفقة إعارة راشفورد؟

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة يفكر في إعادة ماركوس راشفورد إلى مانشستر يونايتد بعد 3 مباريات خاضها بألوان النادي الكتالوني، بسبب أدائه المتواضع.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن الصحافة الكتالونية تزعم أن العملاق الإسباني يفكر بالفعل في إعادته إلى مانشستر يونايتد.

وقد أبرم نجم إنجلترا، البالغ من العمر 27 عاما، عقد إعارة لمدة موسم واحد إلى ملعب كامب نو هذا الصيف، مع خيار شراء بقيمة 34.59 مليون يورو.

لكن بعد 3 مباريات فقط من مسيرته بالدوري الإسباني، يُقال إن راشفورد على وشك الرحيل بعد سلسلة من العروض المخيبة للآمال، ويواجه الآن سباقا مع الوقت لإثبات جدارته.

ووفقا لتقرير صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن أداء الإنجليزي المتواضع لم يعجب مسؤولي برشلونة، ووصفوه بأنه "خجول، وغير دقيق، وتائه" في الملعب.

وكشفت الصحيفة أن كبار المسؤولين يتناقشون الآن بشأن إلغاء الصفقة قبل عيد الميلاد، مما سيسمح بعودة راشفورد إلى "أولد ترافورد" مبكرا، على الرغم من أن النادي سيظل مدينا لمانشستر يونايتد بمبلغ 4.96 ملايين يورو لإنهاء الإعارة قبل الأوان.

حلم قد يتحول إلى كابوس

بذل راشفورد قصارى جهده للانتقال إلى كامب نو، باحثا عن النجاة من فترة صعبة في يونايتد بعد سلسلة من الأداء المتواضع وإحباط متزايد خلف الكواليس.

ولجأ برشلونة إليه فقط بعد فشله في ضم لويس دياز لاعب ليفربول، ونيكو وليامز نجم أتلتيك بلباو، حيث جعل المدرب الجديد هانسي فليك من راشفورد رهانه الشخصي.

وكان فليك يأمل في إحياء مسيرة المهاجم وإطلاق العنان لإمكانات جعلت راشفورد، الذي احتفظ بمكانه في تشكيلة إنجلترا لمباراة أندورا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

وكانت المؤشرات المبكرة واعدة، فقد أثار إعجاب الجميع فترة ما قبل الموسم وأظهر لمحات من التألق.

لكن في الدوري كان الأمر مختلفا، إذ لم يُسجل راشفورد أي هدف أو يُمرر تمريرة حاسمة في مبارياته الثلاث الأولى، وخرج بين شوطي مباراة برشلونة الدرامية التي انتهت بفوز برشلونة 3-2 على ليفانتي.

وبعد إشراكه كبديل في المباراة الافتتاحية ضد مايوركا، شارك راشفورد أساسيا لأول مرة في 23 أغسطس/آب الماضي، لكنه لم يُشارك في الشوط الأول بينما كان برشلونة متأخرًا 0-2.

ورد فليك بإشراك داني أولمو، وكانت هذه التغييرات فعّالة للغاية حيث أدرك "البارسا" التعادل بفضل هدفين من بيدري وفيران توريس، قبل أن يُحسم هدف عكسي الفوز المذهل.

وشرح المدرب قرار استبدال راشفورد قائلاً "بالطبع، علينا تغيير شيء ما في الشوط الثاني، رافينيا هو لاعبنا رقم 11. إنه يعرف كل شيء، وما نريد فعله".

لكن المدرب الألماني أصرّ على أنه لن يتخلى عن لاعب مانشستر يونايتد حتى الآن.

وأضاف فليك "أعتقد أن ماركوس أظهر في بعض المواقف بالشوط الأول مدى جودته وكيف يمكنه مساعدتنا. هذا ما أؤمن به، ويجب أن نواصل العمل عليه".

ومع ذلك، يتزايد الضغط بالفعل. حيث أفادت صحيفة "إل ناسيونال" أن رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو لم يكونا مقتنعين تماما بفكرة ضم راشفورد، بعد أن ضغطا بقوة في البداية للتعاقد مع دياز ووليامز في وقت سابق من سوق الانتقالات.

ويواجه راشفورد الآن أسابيع حاسمة، لإنقاذ حلمه، بالانضمام إلى برشلونة أو المخاطرة بالعودة إلى الوطن وتضرر سمعته أكثر.