الفرق الـ20 الأكثر إنفاقا في الميركاتو الصيفي 2025

يتصدر ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، قائمة الفرق الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة 2025.

وأغلقت نافذة الانتقالات الصيفية أبوابها في معظم دوريات القارة الأوروبية العجوز يوم الاثنين الماضي، باستثناء الدوري التركي الذي تتمتع أنديته بمزيد من الوقت لإبرام صفقات إضافية.

وكانت الانتقالات الأخيرة استثنائية من حيث حجم الإنفاق الذي وصل إلى أرقام قياسية بلغت 10.23 مليارات يورو، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير المتخصص في الإحصائيات والأرقام.

وبحسب الموقع ذاته فقد حطم الرقم المذكور حجم الإنفاق الإجمالي القياسي الفائت خلال موسم 2023-2024 والبالغ 8.86 مليارات يورو.

وأتم ليفربول في اليوم الأخير من السوق ضم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية بلغت 145 مليون يورو، ليصل مجموع ما أنفقه على صفقاته الصيفية -ومن أبرزها فلوريان فيرتز وهوغو إيكيتيكي- إلى 483 مليون يورو.

واللافت في القائمة أن 9 من أول 10 أندية في القائمة تتنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، المعروف بقوة أنديته على الصعيد المالي، ولم يكسر هذه السيطرة سوى باير ليفركوزن الألماني الذي استقر في المركز التاسع بحجم إنفاق بلغ 198 مليون يورو.

وعند توسيع القائمة إلى 20 فريقا، يصل حجم إنفاق جميع الأندية إلى 3 مليارات يورو.

ويوجد فريقا العاصمة الإسبانية مدريد أتلتيكو والريال في المركزين الـ11 والـ12 على التوالي، وغلطة سراي التركي في المركز الـ14، وميلان ويوفنتوس الإيطاليان في المركزين الـ13 والـ18 تواليا.

وتاليا قائمة بأكثر 20 ناديا من حيث الإنفاق في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة (2025) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير:

ليفربول: 482 مليون يورو. تشلسي: 328 مليون يورو. أرسنال: 294 مليون يورو. نيوكاسل يونايتد: 289 مليون يورو. مانشستر يونايتد: 251 مليون يورو. نوتنغهام فورست: 237 مليون يورو. توتنهام هوتسبير: 211 مليون يورو. مانشستر سيتي: 207 مليون يورو. باير ليفركوزن: 198 مليون يورو. سندرلاند: 188 مليون يورو. أتلتيكو مدريد: 176 مليون يورو. ريال مدريد: 167.5 مليون يورو. ميلان: 162 مليون يورو. غلطة سراي: 148 مليون يورو. وست هام يونايتد: 144 مليون يورو. وولفرهامبتون: 140 مليون يورو. بورنموث: 138 مليون يورو. يوفنتوس: 137.3 مليون يورو. لايبزيغ: 136 مليون يورو. إيفرتون: 130 مليون يورو.