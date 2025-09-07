محرز يرد على منتقديه بعد أدائه المتواضع أمام بوتسوانا

خرج النجم رياض محرز عن صمته ليرد على منتقديه بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه خلال مباراة الجزائر ضد بوتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وفاز منتخب الجزائر (3-1) على بوتسوانا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقدم محرز مستوى متواضعا اتسم بالبطء الشديد في التمرير والتسديد؛ والاحتفاظ بالكرة فترات طويلة.

كما اقتصرت خطورته على العرضيات فقط، مع تنفيذ كل الكرات الثابتة والركنيات خلال المباراة، مما اضطر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش إلى إخراجه في الدقيقة 67.

وقال محرز في تصريح للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقع "يوتيوب" إن "الفوز أمام بوتسوانا لم يكن سهلا، لكن ما يهمنا أكثر هو تحقيق التأهل إلى المونديال. حققنا المطلوب بالحفاظ على صدارة المجموعة السابعة.

وأضاف "أحيانا نقدم مستوى كبيرا وأحيانا أقل، لكن المهم دائما هو الانتصار وحصد النقاط".

وتابع "أتمنى إن شاء الله أن نوفق في بلوغ كأس العالم وإسعاد الجماهير الجزائرية".

وتتصدر الجزائر المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، وتتطلع لحصد مزيد من نقاط عندما تواجه غينيا الرابعة ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.