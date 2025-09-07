مباراة السعودية ضد التشيك.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات المجموعة الثانية بالدور الرابع في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يوجد إلى جانب منتخبي إندونيسيا والعراق.

ويخوض "الأخضر" مباراة ودية أخرى بمعسكره المقام في مدينة براغ عاصمة التشيك حيث سيلعب مع منتخب البلاد.

وقلب المنتخب السعودي تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على منتخب مقدونيا الشمالية، الخميس الماضي.

وتقدم منتخب مقدونيا الشمالية بالدقيقة 40 عن طريق ألكسندر ترايكوفسكي، قبل أن يدرك فراس البريكان التعادل بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وفي الدقيقة 78 سجل عبد الله الحمدان هدف الفوز للمنتخب السعودي.

موعد مباراة السعودية ضد التشيك الودية

تقام المباراة الودية غدا الاثنين على ملعب مالسوفيكا آرينا، وتنطلق الساعة (20:15) بتوقيت السعودية والدوحة ومصر.

قنوات البث المباشر لمباراة السعودية والتشيك الودية

منصة STC TV السعودية

وتقام مباريات الدور الرابع في الفترة ما بين الثامن و14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بنظام التجمع في مدينة جدة السعودية، ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، في حين يخوض صاحبا المركز الثاني بالمجموعتين مباراة فاصلة لتحديد الفريق الآسيوي الذي سيوجد في تصفيات الملحق العالمي لمونديال 2026 والتي تقام في مارس/آذار العام المقبل.

تشكيلة السعودية المتوقعة ضد التشيك

نواف العقيدي، متعب الحربي، حسان تمبكتي، عبد الله الخيبري، نواف البوشل، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، محمد كنو، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبد الرحمن العبود.