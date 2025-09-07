لعنة رامسي تعود إلى الواجهة بعد وفاة جورجيو أرماني

يبدو أن اللعنة الشهيرة المتعلقة بالدولي الويلزي أرون رامسي ما زالت مستمرة، وطالت هذه المرة مصمم الأزياء الإيطالي الشهير جورجيو أرماني.

وتُعرف هذه الخرافة بـ"نحس رامسي"، إذ تزعم أنه في كل مرة يسجل فيها لاعب كرة القدم الويلزي هدفا يموت أحد المشاهير بعد ذلك بفترة وجيزة.

وبدأت هذه المصادفة التي عُرفت عالميا في ما بعد "بلعنة أو نحس رامسي" حين كان الويلزي لاعبا في صفوف أرسنال الإنجليزي، وتوالت بعدها حالات الوفاة للمشاهير في العالم كلما سجل رامسي هدفا.

ومن بين ضحاياه الأكثر شهرة: أسامة بن لادن، وستيف جوبز، وبول ووكر، والزعيم الليبي معمر القذافي، وغيرهم كثيرون.

أما الضحية الأخيرة فكان المصمم العالمي جورجيو أرماني الذي توفي عن عمر 91 عاما، بعد أيام من تسجيل رامسي هدفا لفريقه بوماس في مرمى أطلس في افتتاح الجولة السابعة من الدوري المكسيكي في 1 سبتمبر/أيلول الجاري وبعدها بـ3 أيام فقط أُعلن عن وفاة أرماني.

ولم تمر هذه الحادثة مرور الكرام على الصحافة المكسيكية إذ وجّهت سؤالا للاعب عن "اللعنة" غير أن رامسي حاول التقليل من شأنها.

وقال رامسي "إنها مجرد هراء، أليس كذلك؟ في البداية قيل إنها تحدث في اليوم التالي، ثم في الأسبوع التالي، وبعدها صاروا يحاولون إلصاق أي حادثة بها".

وأضاف "لكن الأمر في الحقيقة لا يزعجني، أنا أريد تسجيل المزيد من الأهداف".

في الأثناء، أبرزت صحيفة "سبورت" الإسبانية عددا من التعليقات الساخرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد تسجيل رامسي ذلك الهدف.

وعلّقت إحدى المتابعات "اختر سياسيا من فضلك"، وهو تعليق وُصف بالساخر تحسبا لتكرار "اللعنة"، بينما نشر آخر صورة متحركة لرجل متوتر مع تعليق: "الوسط الفني المكسيكي بعدما سجل رامسي".

وفي ما يأتي الشخصيات المشهورة التي توفيت بعد إحراز رامسي هدفا:

قُتل أسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة بعد يوم واحد من تسجيل رامسي هدفا لأرسنال في مانشستر يونايتد عام 2011.

توفي ستيف جوبز الرئيس التنفيذي لشركة آبل عام 2011 بعد هدف رامسي في توتنهام هوتسبير.

قُتل الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي عام 2011 بعد هدف رامسي في مارسيليا.

توفيت المغنية الأميركية وتني هيوستن عام 2012 بعد هدف رامسي في سندرلاند.

توفي الممثل الأميركي بول ووكر عام 2013 بعد هدف رامسي في كارديف سيتي.

توفي الملاكم الأميركي روبين كارتر عام 2014 في اليوم نفسه الذي سجل فيه هدفا وصنع آخر ضد هال سيتي.

توفي كل من الممثل الأميركي الكوميدي روبن وليامز (2014)، ومغني الروك البريطاني ديفيد بوي (2016)، والممثل البريطاني ألان ريكمان (2016)، والممثل الأميركي لوك بيري (2019)، بعد ساعات أو أيام قليلة من تسجيله أهدافا في مناسبات مختلفة.

إعلان

وانتقل رامسي إلى بوماس في سوق الانتقالات الصيفية بصفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع فريق كارديف سيتي، وقد خاض حتى الآن مباراتين مع فريقه الجديد سجل فيهما هدفا وحيدا، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

من جهتها، أشارت "سبورت" إلى أن حصيلة رامسي التهديفية طوال 19 موسما احترافيا من مسيرته الكروية بلغت 80 هدفا في 550 مباراة رسمية.