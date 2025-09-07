ستيرلينغ منبوذ تشلسي يتقاضى 375 ألف يورو دون لمس الكرة

يشكّل الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، لاعب تشلسي، عبئا ماليا كبيرا على خزينة النادي الإنجليزي، خاصة أنه لا يشارك في المباريات.

ويعيش ستيرلينغ (30 عاما) معزولا عن الفريق بعدما تحوّل إلى لاعب منبوذ في عهد المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا الذي استبعده من قائمة "البلوز" للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن اللاعب الذي وصل نجما كبيرا إلى تشلسي قبل 3 سنوات، قادما من مانشستر سيتي، يتقاضى حاليا أجرا كبيرا قدره 375 ألف يورو أسبوعيا من دون أن يلعب.

وقالت الصحيفة إن "ستيرلينغ الذي تعاقد معه تشلسي بهالة النجم وبصفقة ضخمة أصبح اليوم صفرا على الشمال في ملعب ستامفورد بريدج".

وكان تشلسي قد ضم ستيرلينغ من "السيتزنس" في نافذة الانتقالات الصيفية لعام 2022 في صفقة بلغت 56.2 مليون يورو.

وتصف الصحافة الإنجليزية حالة ستيرلينغ مع تشلسي بـ"bomb squad"، أي اللاعب المنبوذ، أو اللاعب الزائد عن الحاجة ويسبّب وجوده إزعاجا للنادي.

ويكمن سر انزعاج تشلسي من ستيرلينغ في أن اللاعب يتقاضى هذا الراتب الكبير أسبوعيا من دون أن يشارك في المباريات، كما أن عقده ساري المفعول حتى يونيو/حزيران 2027، وما زاد الطين بلة هو بقاء اللاعب في صفوف الفريق وعدم نجاح "البلوز" في التخلّص منه خلال نافذة الانتقالات الأخيرة.

ولعب ستيرلينغ الموسم الماضي (2024-2025) في صفوف أرسنال على سبيل الإعارة من دون نجاح يُذكر، قبل أن يعود إلى تشلسي هذا الصيف.

وتبدو إمكانية توصّل تشلسي وستيرلينغ إلى اتفاق لتعويض اللاعب عن الـ35 مليون يورو المتبقية من عقده "صعبة"، خاصة أن النادي غير مستعد لتحمّل هذه التكلفة، وفق تأكيدات هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكان ناديا يوفنتوس الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني قد أبديا الاهتمام بالحصول على خدمات اللاعب، لكنه فضّل في النهاية البقاء في لندن.

ويُعد ستيرلينغ واحدا من اللاعبين الزائدين عن الحاجة في تشلسي، إلى جانب آخرين مثل أكسل ديساسي ودافيد داترو فوفانا، ورغم ذلك يسمح لهم النادي باستخدام محدود لمرافقه.

ومنذ وصوله إلى تشلسي، ارتدى ستيرلينغ قميص الفريق في 81 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 19 هدفا وقدّم لزملائه 15 تمريرة حاسمة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، بينما لم يحقق مع "البلوز" أي لقب.