ترامب يتعرض لصيحات استهجان بنهائي فلاشينغ ميدوز للتنس

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فلاشينغ ميدوز موقع بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، في نيويورك -الأحد- لمشاهدة المباراة النهائية إلا أن الإجراءات الأمنية المتخذة لقدومه أدت إلى تأخير انطلاقها.

وتقام المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة بين الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، والإسباني كارلوس ألكاراز،

المصنف الثاني.

وقوبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حرص على مشاهدة المباراة من الملعب، بمزيج من الهتافات والاستهجان من الجماهير التي وصلت مبكرا عندما لوح بيده من جناحه في ملعب (آرثر آش)، الذي استضاف اللقاء.

ودفع تشديد إجراءات التفتيش الأمني عند مداخل الملعب، وعند دخول مبنى الصالة، اتحاد التنس الأميركي إلى الإعلان عن بدء المباراة النهائية في الساعة الثانية والنصف عصر اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بدلا من موعدها المحدد في الساعة الثانية .

وفي الساعة الثانية والنصف عصرا، كان آلاف المشجعين لا يزالون يقفون في الساحة خارج ملعب آرثر آش، في طوابير طويلة للدخول.

BREAKING: Donald Trump just got mercilessly booed at the U.S. Open. No wonder his administration tried to ban networks from sharing this. pic.twitter.com/QJTfvYGJFK — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) September 7, 2025

ويعتبر ترامب البالغ من العمر 79 هو أول رئيس أميركي يحضر في عهده بطولة فلاشينغ ميدوز منذ الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 2000.

وقال ألكاراز بعد فوزه -الجمعة- على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف النهائي "إنه شرف للبطولات بتواجد رئيس (دولة)، بغض النظر عن البلد الذي يقوده".

وأضاف المصنف الثاني عالميا والبالغ من العمر 22 عاما "لا أريد أن أتوتر من حضور الرئيس الأميركي، لكنني أعتقد أن حضوره للمباراة أمر رائع للتنس".

إعلان

من جهته، اعتبر سينر المصنف أول عالميا أن "هذا يعني أن التنس مهم، ولذلك فإن حضور الرئيس الأميركي سيُسعد اللاعبين".

وحضر ترامب، وهو من أشد مُحبي المسابقات الرياضية، نهائي السوبر بول ونهائي كأس العالم للأندية هذا العام.