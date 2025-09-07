المغرب ضد زامبيا بتصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة المغرب ضد زامبيا في الجولة الثامنة للمجموعة الخامسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والتشكيلة المتوقعة، والقنوات الناقلة للمباراة.

وضمن منتخب "أسود الأطلس" رسميا تأهله للمونديال للمرة الثالثة على التوالي منذ فوزه في الجولة الماضية على النيجر 5-صفر.

موعد مباراة زامبيا والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026

تقام المباراة الاثنين 8 سبتمبر/أيلول على ملعب "ليفي مواناواسا"، وتبدأ الساعة الثانية ظهرا (14:00) بتوقيت الرباط (الرابعة مساء 16:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة).

قنوات البث الناقلة لمباراة المغرب ضد زامبيا

شبكة قنوات SSC Sports

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 18 نقطة بينما يحتل نظيره الزامبي المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويسعى لإنقاذ آماله في المنافسة.

وتمثل المباراة ضد زامبيا فرصة للمدرب وليد الركراكي لتجربة بعض الأسماء الجديدة والحفاظ على الانسجام الجماعي داخل المجموعة.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام زامبيا

ياسين بونو، يوسف بالعمري، آدم ماسينا، نايف أكرد، محمد الشيبي، عز الدين أوناحي، نائل العيناوي، سفيان أمرابط، إلياس بن صغير، إبراهيم دياز، أيوب الكعبي.