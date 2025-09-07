الجزائر ضد غينيا بتصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم مضيفه الغيني في الدار البيضاء المغربية ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسيغيب عن تشكيلة "محاربي الصحراء" المدافع رامي بن سبعيني، والمهاجم بغداد بونجاح، بداعي العقوبة. بالمقابل، سيكون بوسع المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش الاعتماد على الظهير الأيسر جوان حجام، بعدما غاب عن الفوز 3-1 على بوتسوانا لأسباب عائلية.

موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات مونديال 2026

تقام المباراة غدا الاثنين على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الرباط المغربية، وتنطلق الساعة (19:00) بتوقيت الدوحة والسعودية والعراق والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة الجزائر وغينيا

شبكة قنوات SSC Sports

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويمتلك المنتخب الجزائري فرصة التأهل لكنها مشروطة بنتائج منافسيه، إذ يتعين عليه الفوز على غينيا خارج ملعبها، شرط عدم فوز أوغندا على الصومال على أرضها، وعدم فوز موزمبيق عندما تستضيف بوتسوانا.

ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة السابعة برصيد 18 نقاطة، بفارق 6 نقاط عن أوغندا وموزمبيق، و8 نقاط عن غينيا، حيث يكفيه 4 نقاط لضمان تأهله إلى المونديال.

وتسعى الجزائر (بطلة أفريقيا عام 2019) للعودة إلى العرس الكروي للمرة الأولى منذ عام 2014 في البرازيل، والمشاركة للمرة الخامسة في تاريخها بعد أعوام 1982 و1986 و2010 و2014.

تشكيلة منتخب الجزائر المتوقعة ضد غينيا

ألكسيس قندوز، جوان حجام، محمد الأمين توغاي، عيسى ماندي، يوسف عطال، حسام عوار، نبيل بن طالب، هشام بوداوي، رياض محرز، محمد أمين عمورة، أمين غويري.