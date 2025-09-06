مواعيد إغلاق أسواق انتقالات لاعبي كرة القدم
Published On 6/9/2025|
آخر تحديث: 15:30 (توقيت مكة)
شهد الاثنين الماضي إغلاق سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية الكبرى، في وقت تبقى الأسواق في عدد من الدوريات نشطة في الأيام المقبلة.
وأُغلقت نافذة الانتقالات الدوريات الأوروبية الكبرى مساء الاثنين الماضي.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2علاقة برشلونة برفض ليفاندوفسكي الانتقال للدوري السعودي
- list 2 of 26 أساطير كروية صنعوا المجد كلاعبين ومدربين
في المقابل، أغلقت نافذة الانتقالات الثلاثاء الماضي في هولندا، في حين كان الأربعاء الماضي آخر موعد في الدوريين البرازيلي والنرويجي. أما في النمسا، فكان الموعد النهائي هو 5 سبتمبر/أيلول، بينما مُدد الدوري الكرواتي إلى اليوم السبت 6 سبتمبر/أيلول.
وفي بلجيكا، كما هو الحال في بولندا، تظل نافذة الانتقالات مفتوحة حتى يوم الاثنين 8 سبتمبر/أيلول.
وتمنح تركيا وروسيا واليونان والجزائر الأندية مهلة أكبر، مع تحديد موعد نهائي في 12 سبتمبر/أيلول، بينما ستكون البرتغال وقطر من بين آخر الدول التي تُغلق باب الانتقالات الصيفية في 16 سبتمبر/أيلول.
في ما يأتي مواعيد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية:
- هولندا: الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول.
- البرازيل والنرويج: الأربعاء 3 سبتمبر/أيلول.
- النمسا: الجمعة 5 سبتمبر/أيلول.
- كرواتيا: السبت 6 سبتمبر/أيلول.
- بلجيكا وبولندا: الاثنين 8 سبتمبر/أيلول.
- التشيك ورومانيا وسويسرا: الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول.
- السعودية: الخميس 11 سبتمبر/أيلول.
- الجزائر واليونان وروسيا وتركيا: الجمعة 12 سبتمبر/أيلول.
- البرتغال وقطر: 16 سبتمبر/أيلول.
المصدر: الصحافة الفرنسية