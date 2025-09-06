مواعيد إغلاق أسواق انتقالات لاعبي كرة القدم

شهد الاثنين الماضي إغلاق سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية الكبرى، في وقت تبقى الأسواق في عدد من الدوريات نشطة في الأيام المقبلة.

وأُغلقت نافذة الانتقالات الدوريات الأوروبية الكبرى مساء الاثنين الماضي.

في المقابل، أغلقت نافذة الانتقالات الثلاثاء الماضي في هولندا، في حين كان الأربعاء الماضي آخر موعد في الدوريين البرازيلي والنرويجي. أما في النمسا، فكان الموعد النهائي هو 5 سبتمبر/أيلول، بينما مُدد الدوري الكرواتي إلى اليوم السبت 6 سبتمبر/أيلول.

وفي بلجيكا، كما هو الحال في بولندا، تظل نافذة الانتقالات مفتوحة حتى يوم الاثنين 8 سبتمبر/أيلول.

وتمنح تركيا وروسيا واليونان والجزائر الأندية مهلة أكبر، مع تحديد موعد نهائي في 12 سبتمبر/أيلول، بينما ستكون البرتغال وقطر من بين آخر الدول التي تُغلق باب الانتقالات الصيفية في 16 سبتمبر/أيلول.

في ما يأتي مواعيد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية: