إنجازات ميسي الفردية والجماعية مع منتخب الأرجنتين

يقترب النجم الأسطوري ليونيل ميسي من نهاية مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم، التي شهدت كثيرا من الإنجازات الفردية والجماعية، خاصة في آخر 4 سنوات.

وودّع ميسي فجر الجمعة الماضية بالدموع جماهير الأرجنتين بعد خوضه آخر مباراة رسمية مع المنتخب الوطني على ملعبه، والتي قاد فيها "راقصي التانغو" للفوز على فنزويلا 3-0 ضمن الجولة 17 وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم لقارة أميركا اللاتينية، سجّل منها هدفين.

Just witnessed history, Messi’s last game in Argentina, Thank you for every goal and every magic touch. End of an era pic.twitter.com/E1Q6S7DusO — NEY💙❤️ (@neygurll69083) September 5, 2025

وأشار "البرغوث" في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة إلى أنه لم يتخذ بعد قراره النهائي بشأن المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة (2026) المقررة في 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن ما هو مؤكد أن ميسي خاض تجربة ملحمية مع الأرجنتين على مدار 20 عاما، عاش خلالها العديد من النكسات وخيبات الأمل، لكن في السنوات الأخيرة تحديدا تحول إلى بطل قومي في بلاده خاصة بعد نجاحه في التتويج بكأس العالم 2022 الذي أُقيم في دولة قطر.

وبدأ ميسي مشواره الدولي بطريقة صادمة، إذ ظهر للمرة الأولى بقميص منتخب الأرجنتين الأول في مباراة ودية ضد المجر يوم 17 أغسطس/آب 2005 على ملعب فيرينك بوشكاش، وفيها تعرّض للطرد بعد دقيقة واحدة من نزوله إلى أرض الملعب.

وكان ميسي حينئذ بعمر 18 عاما، إذ حاول فيلموس فانكزاك مدافع المجر إيقافه بسحبه من قميصه فما كان من "البرغوث" إلا أن ضربه بكوعه، ليُطرد بالبطاقة الحمراء.

ومنذ ذلك التاريخ شارك ميسي في 194 مباراة دولية، سجّل خلالها 114 هدفا وقدّم لزملائه 58 تمريرة حاسمة.

كما تلقى 9 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وخلال هذين العقدين تَوّج ميسي مسيرته الدولية بالعديد من الإنجازات الفردية والجماعية، والتي جاءت على النحو التالي:

تُوّج ببطولة كوبا أميركا مرتين عامي 2021 و2024.

تُوج بكأس العالم 2022 في قطر.

تُوج بكأس فيناليسيما 2022 (السوبر الأوروبي اللاتيني) على حساب إيطاليا.

حقق جائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا أميركا مرتين عامي 2015 و2021.

حصد جائزة هدّاف بطولة كوبا أميركا نسخة عام 2021.

حقق جائزة أفضل لاعب في كأس العالم مرتين في نسختي 2014 و2022.

جائزة رجل مباراة كأس فيناليسيما 2022.

ولم تقتصر إنجازات ميسي على المنتخب الأول، إذ قاد الأرجنتين في فئات عمرية مختلفة لاعتلاء منصة التتويج.

وفي ما يأتي إنجازات ميسي مع الأرجنتين في الفئات العمرية الأخرى: