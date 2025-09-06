فيديو صادم للاعب يصفع حكمة احتجاجا على طرده

صفع لاعب كرة قدم حكمة بعد أن أشهرت في وجهه البطاقة الحمراء خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة الكولومبي.

وأدارت الحكمة فانيسا سيبالوس مباراة بين فريقي ريال أليانزا كاتاكويرا وديبورتيفو كويكي، وفيها تلقت صفعة من اللاعب خافيير بوليفار بعد طرده في الدقيقة 66.

واندفع بوليفار، الذي كان موجودا على مقاعد البدلاء، نحو الحكمة بعد إشهارها البطاقة الحمراء له، فاقترب منها وصفعها بيده اليمنى، كما بدا في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردّت الحكمة سيبالوس بغضب على اعتداء بوليفار وحاولت ركله، قبل أن يتم منعها من قبل مساعديها، في وقت عبّر فيه اللاعبون والجهازان الفنيان للفريقين عن غضبهم من هذا التصرف، حتى إن أحد حراس المرمى دفع بوليفار بعنف لإبعاده عن المكان، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وحظي مقطع فيديو الحادثة بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرا موجة إدانات واسعة ضد اللاعب.

من جانبه، سارع بوليفار إلى تقديم اعتذاره للحكمة سيبالوس عن تصرّفه "المشين"، الذي قد يتسبب له بعقوبة إيقاف طويلة من جانب الاتحاد الكولومبي لكرة القدم.

ونشر بوليفار اعتذاره عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وأكد فيه أنه لم يقصد صفع الحكمة بل حاول سحب الصافرة من فمها.

وكتب بوليفار "أُقرّ بأن سلوكي لم يكن لائقا وغير محترم، وأنه لا يليق بإنسان رياضي، تصرفت بطريقة خاطئة بمحاولتي المتهورة نزع الصافرة من فم الحكمـة، وظهرت بطريقة سلبية ما كان يجب أن تحدث أبدا".

وأضاف "أريد أن أوضح بشكل مطلق أنه لم يكن هناك أي اعتداء جسدي على الحكمـة في أي لحظة، لكنني أعترف أن تصرفي كانت مسيئا ويتعارض مع قيم كرة القدم القائمة على الاحترام، لذلك أقدم اعتذاري لها ولعائلتها وللنساء ولكل من شعر بالضيق مما حدث".

وختم بوليفار "أرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال العنف، خاصة ضد النساء، فالنساء يستحققن كل الاحترام والرعاية والتقدير، أنا ملتزم بالعمل على تطوير نفسي شخصيا ورياضيا حتى لا أقوم مجددا بأي تصرف ينتهك كرامة أي إنسان".