فوز كاسح للبرتغال وهزيل لإنجلترا بتصفيات كأس العالم 2026

قاد النجم كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي المتوج أخيرا بلقب دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، إلى افتتاح مشواره في تصفيات مونديال 2026 بأفضل طريقة وبخماسية نظيفة في مرمى مضيفه الأرميني ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وسجّل أهداف البرتغال كل من لاعب النصر السعودي جواو فيليكس (10 و62) وزميله في الفريق رونالدو (21 و46) ولاعب الهلال السعودي جواو كانسيلو (33).

ورفع "الدون" رصيده إلى 140 هدفا دوليا، كما سجّل 10 أهداف في آخر 10 مباريات رسمية لمنتخب بلاده. كذلك، بات في رصيد رونالدو 942 هدفا على المستوى الاحترافي على صعيدي النادي والمنتخب.

وخاضت البرتغال أول ظهور لها منذ الوفاة المأساوية بحادث سير لنجم وسطها ديوغو جوتا في يوليو/تموز الماضي.

وارتدى الفرنسي فيتينيا القميص رقم 21 تكريما لجوتا بعد قرار اتُخذ من عائلة الأخير بحسب مدرب المنتخب، الإسباني روبرتو مارتينيز.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، هيمن البرتغاليون منذ انطلاقة المباراة، إذ بلغت نسبة استحواذهم الـ74.9 %.

ولم ينتظر الضيوف طويلا لانتزاع التقدم من كرة رأسية لفيليكس حولها إلى المرمى إثر عرضية من كانسيلو (10).

وأضاف القائد رونالدو (40 عاما) الثاني بعد أن تابع كرة بيدرو نيتو العرضية في الشباك (21).

ودكّ كانسيلو مرمى أصحاب الأرض بالثالث، وذلك بعد تسديدة لرونالدو تصدى لها الحارس في المرة الأولى قبل أن يتابعها الأول في الشباك (32).

وعزّز رونالدو غلّة بلاده بهدف رابع حمل الرقم 140 له على المستوى الدولي، من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة (46).

وتوالت فصول الهيمنة البرتغالية عبر فرص عدّة لجواو نيفيش وبرونو فرنانديش، لكن فيليكس لم ينتظر طويلا لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بعدما ارتدت له الكرة من مدافع أرميني قبل أن يتابعها على دفعتين في المرمى (61).

فوز هزيل لإنجلترا على أندورا

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزا هزيلا على نظيره الأندوري بهدفين نظيفين اليوم السبت على ملعب "فيلا بارك" في برمنغهام ضمن منافسات المجموعة الـ11.

وسجل كريستيان غارسيا (25 خطأ في مرماه) وديكلان رايس (67) الهدفين.

والفوز هو الرابع تواليا لإنجلترا في هذه التصفيات فرفعت رصيدها في صدارة المجموعة إلى 12 نقطة مقابل 7 لوصيفتها صربيا الفائزة على لاتفيا خارج ملعبها 1-0 علما أن صربيا خاضت مباراة أقل.

وخاضت إنجلترا المباراة في غياب عدد من لاعبيها الأساسيين أمثال جود بيلينغهام وبوكايو ساكا وكول بالمر وفيل فودن بداعي الإصابة.

وسيطر المنتخب الإنجليزي على مجريات اللعب تماما وبعد محاولات عدة أبرزها للجناح أيزي إيبيريتشي تصدى لها حارس أندورا ايكر ألفاريس (15)، افتتحت التسجيل بالنيران الصديقة عندما رفع جناح أرسنال الجديد نونو مادويكي كرة عرضية داخل المنطقة تابعها مدافع أندورا كريستيان غارسيا برأسه خطأ في شباك فريقه (25).

وانتظرت إنجلترا منتصف الشوط الثاني لتضيف الهدف الثاني عن طريق كرة رأسية لديكلان رايس مستثمرا عرضية ريس جيمس (67).

وحقق المنتخب الإنجليزي نتائج متواضعة حتى الآن بقيادة المدرب الألماني توماس توخل، فتغلب فريقه في أول مباراة رسمية له على ألبانيا 2-0 في مارس/آذار الماضي قبل أن يفوز على لاتفيا 3-0.

ثم فاز بشق الأنفس على أندورا 1-0 في يونيو/حزيران في هذه التصفيات أيضا قبل أن يتعرض لخسارة مفاجئة أمام السنغال 1-3 في مباراة ودية في يونيو/حزيران الماضي.