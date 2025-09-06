علاقة برشلونة برفض ليفاندوفسكي الانتقال للدوري السعودي

كشف تقرير إسباني تفاصيل تلقي النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة عرضا سعوديا مغريا خلال سوق الانتقالات الصيفة الأخيرة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ليفاندوفسكي (37 عاما) رفض بالفعل عرضا حقيقيا للانضمام إلى أحد ناديين بالدوري السعودي، بأكثر من 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الناديين هما قطبي العاصمة الرياض الهلال حامل اللقب في الموسم قبل الماضي، والنصر الذي يلعب في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذين أبديا استعدادا تاما لدفع المبلغ الضخم.

وحاول الهلال والنصر التعاقد مع ليفاندوفسكي من خلال صندوق استثماري مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ آخر كحوافز ومكافآت، لكن اللاعب رفض العرض بسبب رغبته في الاستمرار مع برشلونة.

وبعد رفض ليفاندوفسكي، تعاقد الهلال مع الأورغواياني داروين نونيز من ليفربول مقابل 53 مليون يورو، بينما عزّز النصر خط هجومه بضم الفرنسي كينغسلي كومان وجواو فيليكس من بايرن ميونخ وتشلسي مقابل 30 و50 مليون يورو على التوالي.

ورغم موقف البولندي فإن وكيله بيني زهافي طلب من الناديين إعادة المحاولة في وقت لاحق، على اعتبار أن عالم كرة القدم يتغير بسرعة ولا أحد يعلم بما يحدث في نافذة الانتقالات الشتوية أو الصيفية.

وقال زهافي في وقت سابق "مكان ليفاندوفسكي في برشلونة حيث يشعر براحة أكبر، كما أن الأندية السعودية مليئة باللاعبين وهناك قيود على العدد المسموح به مما يحد من خياراتهم".

وأضاف "بكل الأحوال ليفاندوفسكي لم يكن يريد اللعب هناك، لقد تلقى عرضا محددا بقيمة أكثر من 100 مليون يورو في الموسم الواحد. نعم في الموسم الواحد، لكنه فضّل البقاء والقتال مع برشلونة من أجل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا".

عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة

وانضم ليفاندوفسكي الذي بدأ موسمه الرابع مع برشلونة، إلى النادي الكتالوني في صيف عام 2022 قادما من بايرن ميونخ الألماني في صفقة بلغت 45 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت خاض المهاجم البولندي 149 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 101 هدفا وقدم لزملائه 20 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

كما تُوج مع برشلونة بـ5 ألقاب هي الدوري الإسباني (2)، كأس ملك إسبانيا (1)، وكأس السوبر الإسباني (2).