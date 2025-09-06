ضربة موجعة لباريس سان جيرمان بسبب غياب دمبيلي لأسابيع

سيغيب مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا عثمان دمبيلي عن الملاعب لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع بداعي إصابة في العضلة الخلفية، حسبما أعلن مصدر مقرّب من اللاعب السبت.

أما زميله في نادي العاصمة ومنتخب فرنسا ديزيريه دوي المصاب في ربلة الساق، فيغيب 4 أسابيع، حسب وسائل إعلام عدة.

وغادر اللاعبان مقر تجمع منتخب فرنسا وتم استدعاء جناح النصر السعودي الجديد كينغسلي كومان ليحل مكانهما.

وكان دمبيلي حلّ بدلا من دويه مطلع الشوط الثاني من المباراة ضد أوكرانيا ضمن تصفيات مونديال 2026 الجمعة، وذلك قبل أن يتعرض للإصابة في العضلة الخلفية في الدقيقة 81.

وبعد أن استهل المنتخب الفرنسي مشواره في تصفيات مونديال 2026 بالفوز على مضيفته أوكرانيا 2-0، سيستضيف آيسلندا الثلاثاء المقبل على ملعب "بارك دي برانس" في باريس.

غضب باريس سان جيرمان

تسببت الإصابة التي تعرض لها دمبيلي في حالة من الغضب لدى باريس سان جيرمان، النادي الذي يمثله اللاعب.

وحل دمبيلي بديلا في المباراة -التي لعبت أمس الجمعة- لزميله في الفريق والمنتخب ديزيري دوي بين شوطي المباراة، لكنه اضطر لمغادرة أرض الملعب وهو يعرج بعدما اشتكى من إصابة في الفخذ الأيمن عند الدقيقة 81، لتنتهي مشاركته بهذه الإصابة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إصابة دمبيلي سببت أزمة كبرى بين باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، إذ يعتقد النادي أن دمبيلي -الذي كان يعاني بالفعل من إصابة عضلية في ساقه اليسرى منذ السبت الماضي- لم يكن في حالة جيدة تمكنه من اللعب في مباراة أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر إعلامية فرنسية أن هناك حالة من الغضب والاستياء داخل النادي، بسبب تعامل المنتخب مع اللاعب، خاصة أن سان جيرمان حذر الطاقم الطبي لفرنسا من حالته، وأنه يجب ألا يلعب.

في المقابل، يختلف ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا مع موقف النادي، إذ اعتبر أن دمبيلي كان في حالة بدنية تسمح له باللعب.

وأضاف المدرب: "لم تكن هناك أي مجازفة في مشاركته، وإلا لما وضعته في الملعب، لسوء الحظ بالنسبة له، أنه تعرض لشد آخر بعدما تعافى من قبل".

وأوضح -في تصريحات عقب اللقاء- أن موضع الإصابة الجديدة مختلف عن تلك التي اشتكى منها دمبيلي في مباراة سان جيرمان ضد تولوز بالدوري الفرنسي، مضيفا: "هذ أمر يمكن أن يحدث لأي لاعب، حتى ولو لم يكن مصابا من قبل".

وشدد المدرب على أن رأي الجهاز الطبي أيضا أنه لم يكن هناك أي قلق بشأن حالة دمبيلي قبل المباراة.

وخلّف فوز منتخب فرنسا في افتتاح مشواره بتصفيات كأس العالم لكرة القدم عواقب سلبية بالنسبة لباريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.