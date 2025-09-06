رياضة|رياضات أخرى|فرنسا

شاهد.. عداء صيني يرفع علم فلسطين بعد ماراثون استمر 19 ساعة

العداء الصيني يو بياو وضع العلم الفلسطيني على ظهره طوال سباق الماراثون (مواقع التواصل)
Published On 6/9/2025
|
آخر تحديث: 14:14 (توقيت مكة)

رفع عداء صيني العلم الفلسطيني قبل لحظات من وصوله إلى خط النهاية، في سباق للجري أُقيم في فرنسا.

وكشفت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن هوية العدّاء يو بياو الذي وضع العلم الفلسطيني على ظهره طوال سباق مرهق استمر 19 ساعة، قبل أن يرفعه أمام الجماهير بمجرّد اقترابه من خط النهاية، في خطوة داعمة للقضية الفلسطينية.

كما وضع بياو يده على فمه احتجاجا على الوضع الإنساني المتردي للغاية في قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وجثا بياو على ركبتيه محاولا التقاط أنفاسه، ثم نهض وهو يلوّح بالعلم الفلسطيني أمام الجماهير التي حضرت سباق "ألترا تريل دو مون بلان".

ونال العدّاء الصيني تحية أحد منافسيه الذين شاركوا بالسباق، في وقت حظي فيه مقطع الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل، من بينها حسابات تابعة لوسائل إعلام دولية وفق "لو فيغارو".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 62 ألف مواطن مدني، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ومن بين هذه الأعداد 774 شهيدا من الرياضيين، وفق جبريل الرجوب (رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم) الذي أكّد أيضا أن الرياضة الفلسطينية تعيش كارثة غير مسبوقة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية.

المصدر: الصحافة الفرنسية

