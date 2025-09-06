سواريز يتلقى عقوبة قاسية بسبب حادثة البصق

أوقف مهاجم إنتر ميامي الأميركي، الأوروغوياني لويس سواريز، 6 مباريات إثر بصقه على أحد مسؤولي نادي سياتل ساوندرز خلال مواجهتهما في نهائي كأس الرابطتين الأميركية المكسيكية، بحسب ما أعلن مسؤولو لجنة الانضباط في البطولة الجمعة.

وشهدت المباراة توترا في نهايتها حيث اضطر المسؤولون إلى التدخل لفض الاشتباك الذي أشعله سواريز قبل أن يبدأ سياتل احتفالاته بلقب كأس الدوريات الأول في تاريخه بعد فوزه في المباراة بـ3 أهداف من دون رد.

واندفع سواريز مهاجم برشلونة الإسباني السابق نحو لاعب وسط ساوندرز المكسيكي أوبيد فارغاس ليشعل سلسلة من المشاحنات، ظهر في إحداها عبر الكاميرات وهو يبصق باتجاه أحد مساعدي النادي المنافس.

وأشار بيان عن لجنة الانضباط للبطولة بأن العقوبة ستكون سارية المفعول فقط في النسخة المقبلة من هذه البطولة العام المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة "تحتفظ بحق" فرض عقوبات إضافية بحق اللاعب.

وتعرض سلوك اللاعب (38 عاما) لإدانة واسعة النطاق منذ ذلك الحين، والآن اعترف المهاجم أخيرا بأنه ارتكب خطأ.

وكتب سواريز عبر حسابه على إنستغرام الخميس الماضي "أولا وقبل كل شيء، أود أن أهنئ سياتل ساوندرز على فوزهم بكأس الدوري، لكن الأهم من ذلك هو أنني أريد أن أعتذر عن سلوكي في نهاية المباراة".

وقال "كانت لحظة مليئة بالتوتر والإحباط، عندما حدثت أمور في نهاية المباراة لم يكن من المفترض أن تحصل، لكن هذا لا يبرر ردة فعلي. لقد ارتكبتُ خطأ، وأنا آسف بشدة. هذه ليست الصورة التي أريد إيصالها لعائلتي التي تعاني بسبب أخطائي، ولا يستحق (إنتر ميامي) أن يتأثر بهذا أيضا".

كما أوقف زميل سواريز في إنتر ميامي الإسباني سيرجيو بوسكيتس مباراتين وزميله الآخر الأرجنتيني توماس أفيليس 3 مباريات، وكذلك عضو الجهاز الفني ستيفن لينهارت 5 مباريات.