حذف كلمة "إسرائيل" من قميص فريق دراجات بعد الاحتجاجات الداعمة لفلسطين

أعلن فريق إسرائيل-بريمير تيك، الذي يتعرض دراجوه لاحتجاجات متكررة مؤيدة للفلسطينيين خلال سباق إسبانيا للدراجات الهوائية، يوم السبت 6 سبتمبر/أيلول الجاري، أنه سيزيل شعار إسرائيل من قمصانه لما تبقى من السباق.

وكتب الفريق على منصة إكس: "حرصا على سلامة دراجينا وجميع المشاركين، ونظرا لخطورة بعض الاحتجاجات خلال طواف فرنسا، زودت إسرائيل-بريمير تيك دراجيها بزي يحمل شعار الفريق لما تبقى من السباق".

وتصاعدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على طول مسار طواف إسبانيا وما انجر عنه من إبطاء لدراجي فريق الملياردير الإسرائيلي الكندي سيلفان آدامز المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووقعت الحادثة الأبرز الأربعاء الماضي في بلباو خلال المرحلة الحادية عشرة، التي تم اختصارها بعد تدافع واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وأُلغيت نقطة النهاية، وسُجلت الأوقات على بُعد 3 كيلومترات من خط النهاية.

وخلال المرحلة الخامسة من سباق الفرق ضد الساعة في فيغيريس، أُجبر دراجو الفريق الإسرائيلي على التوقف أمام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين يحملون لافتة معادية لإسرائيل.

رغم الدعوات المتكررة لإبعاده من السباق، أكد فريق إسرائيل-بريمير تيك، الذي يضم متسابقا إسرائيليا واحدا فقط، التزامه بإكمال المنافسة، حيث من المقرر أن يختتم السباق في مدريد في 14 سبتمبر/أيلول.