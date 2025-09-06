المغرب يعتزم إنشاء لجان قضائية بالملاعب في كأس العالم 2030

في خطوة غير مسبوقة، يعتزم المغرب إنشاء لجان قضائية داخل الملاعب خلال نهائيات كأس العالم 2030، التي سيستضيفها مناصفة مع إسبانيا والبرتغال.

وتستعد الحكومة المغربية لإعداد "قانون جنائي خاص بكأس العالم 2030" وتحذر من أن السلوك غير اللائق قد يؤدي إلى الطرد الفوري من البلاد.

قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن البلاد تعتزم إنشاء لجان قضائية داخل الملاعب للتعامل مع أي مخالفات جماهيرية محتملة خلال مونديال 2030.

وأبلغ وهبي بأن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاحات قضائية مختلفة ستجري قبل البطولة للحيلولة دون إغراق المحاكم بالقضايا البسيطة.

وستعمل هذه اللجان، برئاسة أعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع قوات الأمن والنظام القضائي داخل كل ملعب. وتهدف إلى ضمان استجابة سريعة وفعّالة لأي انتهاكات محتملة من جانب المشجعين، مع مراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها.

وبحسب وهبي، تُعدّ هذه المبادرة جزءًا من سلسلة إصلاحات قضائية تُمهّد الطريق لاستضافة البطولة. ولضمان فعالية هذه الإستراتيجية، يُراجع المغرب إدارة الأحداث الرياضية الكبرى، مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم السابقة.

اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال

كما سيتم التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسهيل تسليم أو ترحيل الأفراد وتبادل المساعدة القانونية بين الدول الثلاث.

وفيما يتعلق بتناول المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين، قال وهبي إن المغرب استطاع دائما أن يوازن بين تقاليده الراسخة والانفتاح و"التوقعات الدولية".

وفي حين أن الكحول متاح في المغرب بشكل عام فإن تناوله في الأماكن العامة لا يزال محظورا.

وقال وزير العدل "المناقشات جارية حول الأطر التنظيمية الممكنة للتعامل مع الممارسات الشائعة للمشجعين الدوليين بما في ذلك تناول المشروبات الكحولية داخل مناطق محددة وبشروط واضحة".

إعلان

وأشار إلى أن الاستعدادات الإضافية ستشمل توفير مراكز قضائية متعددة اللغات لمساعدة الزوار الأجانب، وتدريبات متخصصة للقضاة في مجال الرياضة والسياحة وتوسيع نطاق استخدام الحلول البديلة للنزاعات لتخفيف أعباء العمل في المحاكم.

وقال وهبي "لن تكون بطولة كأس العالم 2030 احتفالا رياضيا فحسب، بل ستكون أيضا دليلا على إرادة المغرب السياسية لتحديث نظامه القانوني وإظهار أن العدالة يمكن أن تخدم المواطنين والشركاء الدوليين على حد سواء".

وأعلن المغرب عن تحديثات كبيرة في البنية التحتية قبل البطولة، بما في ذلك الملاعب الجديدة وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، والتجديدات الحضرية.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا عن استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030.

وقرر مجلس الفيفا بالإجماع إقامة كأس العالم في 6 دول مختلفة ورغم عدم تحديد موعد المباراة النهائية في 21 يوليو/تموز 2030 بعد، فإن 3 ملاعب مرشحة لاستضافة المباراة: سانتياغو برنابيو، وكامب نو، والمشروع المغربي العملاق، ملعب الحسن الثاني الكبير في الدار البيضاء.

ويقام المونديال على 20 ملعبا: 11 في إسبانيا، و6 في المغرب، و3 في البرتغال.