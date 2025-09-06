العراق ضد تايلند.. موعد نهائي كأس ملك تايلند 2025 والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب العراقي نظيره التايلندي في نهائي بطولة كأس ملك تايلند الدولية الودية 2025 لكرة القدم.

وبلغ العراق المباراة النهائية بعد تغلبه -الخميس- على منتخب هونغ كونغ 2-1 في نصف النهائي البطولة الودية، بينما تأهل منتخب تايلند بعد الفوز على فيجي 3-0.

موعد مباراة العراق وتايلند في نهائي كأس ملك تايلند 2025

تقام المباراة المقررة غدا الأحد الموافق 7 سبتمبر/أيلول الجاري، وتنطلق الساعة 4 مساء (16:00) بتوقيت الدوحة والسعودية والعراق والقاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة العراق وتايلند

قناة الرابعة العراقية الرياضية

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وتأتي مشاركة منتخب "أسود الرافدين" في بطولة كأس ملك تايلند في إطار الاستعداد لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم.

ويلتقي رجال المدرب أرنولد مع منتخب إندونيسيا يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ثم مع السعودية في قمة خليجية خالصة يوم 13 من الشهر ذاته.

We wrap up our preparations ahead of facing Thailand in the King's Cup Final tomorrow! 🦁#THAvIRQ #51stKingsCup2025 pic.twitter.com/NCX7Q2WNum — Iraq National Team (@IraqNT_EN) September 6, 2025

تشكيلة العراق المتوقعة أمام تايلند

أحمد باسل، ريبين سولاقا، مناف يونس، علي فايز، زيد تحسين، إبراهيم بايش، أمير العماري، أمجد عطوان، مهند علي (ميمي)، يوسف الأمين، أيمن حسين.