الإسباني كوكوريا يكشف سر احتفال "البطريق"

كشف مارك كوكوريا، ظهير أيسر منتخب إسبانيا سبب احتفاله بالأهداف بتقليد طائر البطريق.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن كوكوريا يحتفل بهذه الطريقة تقديرا وتكريما لعائلته، ولطالما فعل ذلك في العديد من المرات.

ونقلت الصحيفة تصريحا للاعب الإسباني يقول "لقد تابعت مقاطع فيديو على الإنترنت للبطريق وهو يختار عائلته ويرتبط بها، لذا أردت تكريم عائلتي وتذكرها دائما، لأنني أجد منهم كامل الدعم والمساندة في جميع الأوقات الطيبة والسيئة، لذا أحتفل بهذه الطريقة من أجلهم".

واحتفل كوكوريا بطريقة البطريق بعد تسجيله هدفا لمنتخب إسبانيا يوم الخميس الماضي، ليحتفل بأول أهدافه بقميص منتخب بلاده.

وفازت إسبانيا على بلغاريا بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسبق أن احتفل اللاعب الإسباني بهذه الطريقة بأكثر من هدف سجله في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

احتفل كوكوريا بهذه الطريقة لأول مرة عندما سجل هدفا في فوز تشلسي على ساوثهامبتون 4 -0 في 25 فبراير/شباط الماضي، وكرر الأمر عندما هز شباك فريقي ليستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وأشارت آس إلى أن كوكوريا ارتبط بزوجته كلوديا رودريغيز منذ عام 2018، وأنجبا 3 أطفال ماتيو (5 أعوام)، وريو (3 أعوام)، وبيلا (عام واحد).

وكشف اللاعب الإسباني الدولي أن ابنه الأكبر، ماتيو، يعاني من التوحد، وهي حقيقة شاركها لاعب كرة القدم علنا لتسليط الضوء على أهمية الفهم والدعم.