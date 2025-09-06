إنريكي مدرب سان جيرمان يخضع لعملية جراحية

تعرّض الإسباني لويس إنريكي (مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل الثلاثية التاريخية الموسم الماضي) لإصابة مؤلمة خلال ممارسته رياضته المفضلة.

وسقط إنريكي (55 عاما) أثناء قيادته درّاجة هوائية مما أسفر عن إصابته بكسر في الترقوة سيخضع على إثرها لعملية جراحية، حسبما جاء في بيان رسمي أصدره النادي الباريسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وجاء في البيان "تم تقديم الإسعافات لمدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، إثر سقوطه من الدراجة يوم الجمعة، وسيخضع لعملية جراحية بسبب كسر في الترقوة".

À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule. Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025

وختم البيان "يعرب نادي باريس سان جيرمان عن كامل دعمه لإنريكي، ويتمنى له الشفاء العاجل. وسينشر النادي مزيدا من المعلومات قريبا".

وبدورها أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن القطري ناصر الخليفي (رئيس سان جيرمان) يتابع باستمرار تطورات الحالة الصحية للمدرب.

وترجّح الصحيفة غياب إنريكي عن لقاء لانس ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، المقررة بعد فترة التوقف الدولي وبالتحديد يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري، في انتظار تطورات حالته الصحية لمعرفة مدة ابتعاده عن الفريق.

ويُعرف هذا المدرب الإسباني بعشقه وولعه برياضة الدراجات الهوائية، إذ يمارسها بانتظام في محيط مدينة سان جيرمان أونلي حيث يقيم، سواء على الطرق المعبّدة أو عبر مسارات الدراجات الجبلية.

ويحتل سان جيرمان بقيادة إنريكي صدارة الدوري الفرنسي الموسم الجديد برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في المباريات الثلاث الأولى، وبفارق الأهداف عن أولمبيك ليون.

وتولى إنريكي تدريب سان جيرمان صيف 2023، وقاد الفريق منذ وصوله في 122 مباراة بجميع البطولات محققا الفوز في 87 مقابل 16 هزيمة و19 تعادلا، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وساهم المدرب في تتويج النادي الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه (2024/2025) على حساب إنتر ميلان الإيطالي، وأتبعه بكأس السوبر الأوروبي من بوابة توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

كما حصد إبريكي مع الفريق ألقاب الدوري المحلي (مرتين) وكأس فرنسا (مرتين) وكأس الأبطال "السوبر الفرنسي" (مرتين).