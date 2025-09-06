الإبادة الإسرائيلية في غزة تُلقي بظلالها على الرياضة الدولية وطواف إسبانيا

ألقت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بظلالها على الرياضة الدولية وطواف إسبانيا الذي شهد احتجاجات أثرت على سير السباق بشكل كبير.

ولم تحسم المرحلة الـ11 من طواف إسبانيا 2025 بعد أن اختصر المنظمون السباق في بلباو بسبب الاحتجاجات عند خط النهاية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ولم تنتهِ المرحلة الحادية عشرة من طواف إسبانيا 2025 كما هو مخطط لها.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مظاهرة عند خط النهاية احتجاجا على مشاركة فريق "إسرائيل-بريمير تيك" في المنافسة دفعت المنظمين إلى تعديل مسار السباق، تاركين السباق دون فائز.

الرياضة ومعاييرها المزدوجة

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمي طواف إسبانيا، بقيادة كيكو غارسيا، اختصروا مسار السباق بـ3 كيلومترات، معتبرين أنهم يحاولون "إيجاد توازن بين السلامة وعدم الإضرار بآلاف المشجعين الذين كانوا يستمتعون بالمرحلة".

ويُنظر إلى إقصاء الفريق الإسرائيلي من بطولة الدراجات الهوائية على اعتبار أن وجوده هنا لا يجعل الجميع أكثر أمانا.

ويتجاوز إفلات إسرائيل من العقاب الاعتبارات الجيوسياسية، ويبدو أن الرياضة لم تتأثر بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 شهيد، و162 ألفا و5 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا بينهم 134 طفلا، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

لم تُستبعد إسرائيل من أي منافسة رياضية!

في 27 أغسطس/آب، انطلقت بطولة أوروبا لكرة السلة في ملاعب لاتفيا وقبرص وفنلندا وبولندا. وشارك المنتخب الإسرائيلي لأول مرة في اليوم التالي في مباراة ضد آيسلندا.

ولم يتخذ الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) أي إجراءات انتقامية ضد الفريق الإسرائيلي، وسمح له بالمشاركة في البطولة.

ويسير الاتحاد الأوروبي لكرة السلة على خطى الاتحاد الدولي لكرة السلة، الذي لم يعلق مشاركة إسرائيل أو أيٍّ من رياضييها، حيث "لم يرفض أي اتحاد اللعب ضدهم".

اتخذ الاتحاد، برئاسة ألكسندر تشيفرين، قرارا معاكسًا في قضية حرب روسيا على أوكرانيا، عندما قرر في 28 فبراير/شباط 2022 تعليق مشاركة جميع المنتخبات والأندية الروسية في مسابقاته.

مع ذلك، يضغط اتحاد مدربي كرة القدم الإيطالي (AIAC) من أجل تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيطالي إسرائيل في الأشهر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026.

في فبراير/شباط من العام الماضي، دعا عدد من أعضاء البرلمان الفرنسي إلى استبعاد الرياضيين الإسرائيليين من أولمبياد باريس 2024، مطالبين بإخضاعهم لنفس القيود المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

في غضون ذلك، وخلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مايو/أيار 2024، دعا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى التصويت على حظر مشاركة إسرائيل في كرة القدم الدولية. لكن الهيئات الإدارية العالمية تجاهلته.

في رياضة التنس، ثار جدلٌ حول الإبادة الجماعية في غزة، ودعت أكثر من 400 شخصية رياضية كندية في نهاية أغسطس/آب البلاد إلى إلغاء مباراة كأس ديفيز للتنس في سبتمبر/أيلول.

Both FIFA and UEFA announced a full suspension of all Russian national and club teams from international competitions within 4 days of the Russia-Ukraine war, and til now, Russia is still banned. Israel, for 77 years, have been allowed to participate even as they ethnically… pic.twitter.com/J0Hko8l7I3 — WearThePeace (@WearThePeaceCo) September 4, 2025

ماذا حدث مع روسيا؟

منذ فبراير/شباط 2022، بدأت الهيئات الرياضية بفرض عقوبات على الأندية والرياضيين الروس بعد غزو بوتين لأوكرانيا.

أدى ذلك إلى موجة من العقوبات التي حرمت روسيا من كأس العالم في قطر، وحلبة الفورمولا 1، واستبعاد أنديتها من بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة، من بين بطولات أخرى.

في ذلك الوقت، استبعد الاتحاد الدولي لكرة السلة روسيا من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وهو ما لم يفعله مع إسرائيل وبطولة أوروبا لكرة السلة 2025.

أبقت اللجنة الأولمبية الدولية على العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024، واستبدل الاتحاد الدولي للرياضات المائية بمدينة قازان الروسية، سنغافورة مضيفا لبطولة العالم للسباحة 2025.