لماذا أجّل برشلونة إعلان رحيل روميو؟

أكد برشلونة رسميا رحيل لاعبه أوريول روميو عن النادي بعد انتهاء عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن أنباء تحدثت عن أن النادي الكتالوني أنهى عقده سرا قبل هذا التاريخ.

وفسخ برشلونة عقد لاعبه يوم 28 أغسطس/آب الماضي، لكن النادي لم يؤكد الأمر رسميا إلا في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكشف الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن البارسا أنهى عقد روميو في 28 أغسطس/آب الماضي، وغادر لاعب خط الوسط النادي دون الإدلاء بأي تصريحات.

ولا يزال مصير لاعب الوسط المخضرم (33 عاما) غير مؤكد، لكنه يغادر برشلونة بخبرة تزيد عن عقد من الزمن في أعلى المستويات.

عاد روميو خريج أكاديمية لا ماسيا إلى برشلونة الصيف الماضي بعد فترة ناجحة مع جيرونا، واستعان به البارسا في صيف 2023 لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

ورغم بدايته الجيدة، تراجع مستواه بسبب الإصابات، ليصبح لاحقا خارج حسابات المدرب هانسي فليك قبل أن يختار النادي الآن إلغاء عقده بالتراضي.

العودة ثم الرحيل

غادر روميو برشلونة في البداية عام 2011 للانضمام إلى تشلسي، لكنه عانى من قلة الفرص، ليعار إلى فالنسيا ثم شتوتغارت.

في 2015 انتقل إلى ساوثهامبتون، ليصبح ركيزة أساسية في خط الوسط على مدار 7 مواسم، حيث شارك مع النادي في أكثر من 250 مباراة.

عاد إلى إسبانيا عام 2022 ليلعب مع جيرونا، متألقا في موسمه الوحيد هناك بما يكفي لإقناع برشلونة باستعادته في 2023.

أعاقت الإصابات موسمه الأول مع برشلونة، رغم أنه شارك في 39 مباراة في جميع المسابقات، منها 28 مباراة في الدوري الإسباني.

عاد إلى جيرونا على سبيل الإعارة الموسم الماضي، وشارك في 31 مباراة. وكانت تلك الفترة بمثابة نهاية عودته إلى برشلونة، حيث انفصل النادي واللاعب.

أقرّ العملاق الكتالوني باحترافية روميو وشكره على التزامه قبل تأكيد رحيله.

وتنطوي هذه الخطوة على آثار مالية إيجابية، حيث يواصل برشلونة العمل ضمن حدود الرواتب الصارمة في الليغا.

ويُتيح إنهاء عقد روميو مساحة إضافية في فاتورة الرواتب، مما يسمح للنادي بتسجيل لاعبين جدد.